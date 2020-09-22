Общественная активистка, неутомимо поддерживащая внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), особенно детей и семьи с инвалидностью, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины с 2014 года, была признана региональной победительницей премии Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) им. Нансена в Европе.

Более шести лет с начала конфликта на востоке Украины Татьяна Баранцова вместе со своей командой Луганской общественной организации «АМИ-Восток» помогает ВПО с инвалидностью найти убежище, пищу, финансовую и психологическую поддержку. Круглосуточная «горячая линия», которую организация ввела для лиц, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, предоставила консультации около 5000 человек, которые отчаянно ищут помощь во время сильных обстрелов или психологического кризиса, вызванного вооруженным конфликтом. Поддерживая взрослых, Татьяна и ее команда также организовали онлайн-обучения для детей с инвалидностью, помогая адаптировать школьную программу под их специфические потребности.

По состоянию на август 2020, правительство Украины зарегистрировало более 1,45 миллиона человек как внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта. Из них более 50 тыс. людей с инвалидностью, а также 230 тыс детей.

«Я очень рада, что усилия правозащитницы из Украины были признаны комитетом награды Нансена по вопросам беженцев», - отметила Ноэль Калхун, Заместитель Представителя УВКБ ООН в Украине. - «Всем людям трудно покинуть свои дома и начать свою жизнь заново. Люди с инвалидностью сталкиваются с еще большими проблемами: как люди бегут из зоны боевых действий на инвалидной коляске? Как они находят новые дома, работу и школы? Такое перемещение было особенно трудным для людей с инвалидностью из-за их состояния. Татьяна показала нам, как это сделать возможным. Она является героем, чья энергия продемонстрировала образцовую преданность и сострадание, и помогла тысячам людей с инвалидностью найти безопасность и восстановить свою жизнь".

Татьяна Баранцова – известная в Украине активистка, член Национальной Ассамблеи лиц с инвалидностью Украины. В апреле 2020 Татьяна была назначена Уполномоченным правительства по правам людей с инвалидностью.

«Я очень счастлив, что усилия Татьяны были высоко отмечены Агентством ООН по делам беженцев, ведь она действительно направляет огромные усилия на помощь людям. Сегодня среди переселенцев есть около 51 500 людей с инвалидностью, которые критически нуждаются в поддержке, гораздо больше, чем остальные переселенцы, ведь речь идет о людях, которые на инвалидных колясках, которые имеют церебральный паралич и другие критические проблемы со здоровьем. К сожалению, до сих пор финансирование государственной поддержки недостаточно и эта ситуация усугубляется тем, что война оттягивает значительную долю ВВП от поддержки социальных программ. Вместе с Татьяной мы работаем для решения этих сложных вопросов», - отметил Валерий Сушкевич, Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью.

Татьяна Баранцова также сообщила об ухудшении ситуации многих переселенцев, которые живут с инвалидностью, из-за пандемии коронавируса.

«Я очень тронута и благодарна за эту награду, и считаю, что она не только отмечает мою работу, но и мужество людей, которые каждый день сталкиваются со всеми сложностями, связанными с конфликтом и перемещением, а теперь еще и коронавируса. Для людей с инвалидностью это особенно сложно. Мы нашли такие методы работы, которые позволяют нам продолжать общаться в цифровом формате, помогать им, мониторить их ситуацию. Например, мы вместе разбираемся, как онлайн-образование может создать трудности для детей с инвалидностью и как его можно усовершенствовать. К сожалению, есть дети, которые живут в очень бедных районах вдоль линии разграничения, и многие из них не имеют компьютера с достойным Интернетом для онлайн-обучения. Иногда в семье есть только один мобильный телефон, который даже не может загружать видео или фотографии. Более того, таким детям очень трудно работать в группах, они почти все время требуют индивидуального подхода. Мы проводили онлайн встречи и приглашали врачей, учителей, работников социальных служб, чтобы объяснить им конкретные проблемы. Часто мы работали круглосуточно. Я думаю, что моя нынешняя работа с правительством и вот эта награда является логическим продолжением всей работы, которую мы выполняли за эти годы», - сказала Татьяна Баранцова.

«Я поздравляю Татьяну Баранцова, как особо достойную региональную победительницу премии им. Нансена в Европе по вопросам беженцев 2020 года. Я также благодарен УВКБ ООН за то, что благодаря этой награде Агентство держит в центре внимания проблему продолжения вооруженного конфликта и человеческих страданий на Востоке Украины», - сказал Эрик Сведала, Посол Норвегии в Украине.

«Говоря о людях, которые осуществляют изменения на местном уровне, сегодня мы чтим преданную украинку, представительницу гражданского общества, которая, несмотря на все вызовы, активно выступает за права наиболее уязвимых групп. Госпожа Баранцова, Вы заслуживаете нашего глубочайшего восхищения и уважения к тому, что делаете Вы и Ваша общественная организация», - сказал Клод Вильд, посол Конфедерации Швейцария в Украине и Республике Молдова.

Видео и фото: ССЫЛКА

Видео о Татьяне Баранцовой:

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О премии УВКБ ООН им. Нансена:

Награда УВКБ ООН им. Нансена чтит чрезвычайные заслуги в служении принудительно перемещенным лицам и лицам без гражданства.

Программа премии Нансена для беженцев финансируется в партнерстве с правительством Швейцарии, правительством Норвегии, Государственным советом Республики и кантона Женева, Административным советом города Женева и Фондом IKEA.

Об Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, внедряет международные мероприятия по защите людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликтов и преследования. Мы предоставляем жизненно необходимую помощь, такую ​​как жилье, еда и вода, помогаем защитить основные права человека и разрабатываем решения, которые обеспечивают людям безопасное место, которое они могли бы назвать «домом» и где они смогут строить лучшее будущее. Мы также работаем над тем, чтобы люди без гражданства смогли его получить.

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Автор: УНИАН