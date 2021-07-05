В конце июня мужчину в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц Москвы. 28 июня госпитализировали и его жену - актрису Веру Алентову.

От последствий коронавирусной инфекции на 81-м году жизни скончался советский деятель культуры - Владимир Валентинович Меньшов. Медики до последнего боролись за жизнь режиссера, но, к сожалению, схватка не на жизнь, а на смерть была проиграна. И 5 июля 2021 года сердце его остановилось.

Владимир Меньшов - биография

Владимир Валентинович родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Мать его была дочерью зажиточного крестьянина-кулака. Получила всего два класса образования в церковно-приходской школе, потому была не очень образованным человеком. Тем не менее, её трудолюбия и любви к жизни хватало на десятерых. После свержения царя и прихода большевиков к власти, страшась попасть под раскулачивание, она покинула отчий дом и устроилась на рейсовый корабль горничной. Там же познакомилась с отцом Меньшова, который на тот момент работал помощником капитана. В 1938 году молодые поженились, а год спустя на свет появился мальчик, который позже станет одной из наиболее знаковых фигур в советском кинематографе.

Рожденный на востоке, он с самого детства был очарован культурой и традициями Азербайджана. Через всю свою жизнь он пронес теплые воспоминания о той стране. Позже режиссер признавался, что навсегда запомнил аромат свежих помидоров и сочных шашлыков, которые не могли сравниться ни с одним дорогим парфюмом.

В силу специфики профессии отца, который с 1939 года служил в НКВД, семья часто переезжала, и в первый класс Меньшов пошел уже в Архангельске. Именно там, с малых лет, Володя с головой окунулся в мир книг и ежедневно подолгу задерживался в школьной библиотеке.

В 1950 году семья переехала в Астрахань. Заниматься воспитанием сына родителям было некогда, поэтому мальчик был предоставлен сам себе. Он не изменил своей привычке и продолжал «‎глотать»‎ книги одну за одной. В тот же период Меньшов познакомился с кинематографом и мог по несколько раз пересматривать культовые советские картины того времени.

Меньшов - начало актерского пути

Отец Меньшова был категорически против, чтобы сын поступал в театральный институт. Он хотел для наследника карьеры военного, но упрямый Владимир решил по-своему и уехал в Москву. Во ВГИК его не взяли из-за недостаточного уровня подготовки, поэтому Меньшов вернулся в Астрахань и несколько лет работал на то на шахтах в Воркуте, то матросом в Баку. В 1958 году его приняли в Астраханский драмтеатр.

Читайте такжеНа 74-м Каннском кинофестивале покажут две ленты от УкраиныВ 1961 году целеустремленный юноша возвращается в Москву и поступает во МХАТ. Занимательно, что большинство преподавателей не сулили парню большого будущего и не видели в нем перспектив. Однокурсники твердили то же самое. В какой-то момент будущий режиссер даже начал задумываться о своем решении, но продолжал упрямо идти к цели. Единственным человеком, который в него поверил, была Вера Алентова. Она, как и Меньшов, приехала покорять Москву и всерьез считала, что у него огромный потенциал. Молодые люди сблизились, а через год поженились.

По окончании школы-студии Меньшов не получил протекции от московских театров и уехал в Ставрополь. Алентова осталась в столице. Через год Меньшов вернулся в Москву и поступил в аспирантуру ВГИК-а. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия, но 4 года молодые родители жили порознь - Алентова «‎делила» жилье с другой актрисой, а Меньшов жил в общежитии без условий для семьи.

Владимир Меньшов - фильмография и первые шаги в режиссуре

За несколько лет съемок на одних площадках с Высоцким, Золотухиным и Петренко, Меньшов понимает, что пора приобретать режиссерский опыт. Дебютным фильмом становится «‎Розыгрыш» по сценарию Семена Лунгина. Эта история много лет пылилась на полках, режиссеры не хотели снимать по ней картину. Считали, что менторский тон не заинтересует молодое поколение.

10 января 1977 года детище Меньшова выходит на экраны. Ошеломительный успех, ни единого свободного места в кинозале и хвалебные отзывы критиков - риск начинающего режиссера был оправдан. Фильм получил комсомольскую премию, как лучшая юношеская кинолента.

Москва слезам не верит

Окрыленный успехом первого фильма, Владимир Меньшов приступает к съемкам второй картины. Путь оказался тернист и нелегок - супруге сценарий не нравился, актеров подобрать было непросто и даже сам режиссер снимал фильм ради одной единственной сцены - с будильником, когда главная героиня засыпает в общежитии, а просыпается в своей квартире.

В феврале 1980 года состоялась премьера. Критики в один голос утверждали, что фильм - «дешевка», и снять такое может каждый. Заголовки газет «плевались ядом» и пророчили картине провал. Зрители не согласились - только за первый год проката её посмотрели почти 100 000 000 граждан СССР. Ровно через год «Москва слезам не верит» удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако, Меньшов получил статуэтку только через восемь лет.

За всю свою жизнь Меньшов снял не один культовый фильм. Среди самых известных: «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли», «Зависть Богов». Принял участие в нескольких сериалах, таких как: «Ночной Дозор», «Участок», «Ликвидация» и другие. Это был человек, умеющий замечать всё то особенное, что есть в каждом из нас. Вместе с его фильмами росли целые поколения. Мы любили, взрослели, смеялись и плакали заодно с героями кинолент. И точно знали, что значит «вечное».

Владимир Валентинович Меньшов

17 сентября 1939 - 05 июля 2021

- А если это любовь, Надя?

- Кака любовь?

- ТАКА любовь!(с)

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Автор: Кристина Кащавцева