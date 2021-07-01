Аграрный бизнес является самым инновационным в Украине благодаря нескольким факторам: большой земельный фонд, высокий уровень оснащенности игроков рынка, наличие квалифицированных прогрессивных специалистов.

Такую оценку ситуации в агроотрасли дали в одном из ведущих холдингов страны A. G. R. Group. Последний находится в собственности бизнесмена и мецената Мисака Хидиряна.

В частности, член правления по вопросам информационных технологий в A.G.R. Group Игорь Богданов считает, что любые процессы, имеющие потенциал для автоматизации, будут автоматизированы.

“Многие вендоры испытывают и тестируют технологии именно в нашей стране. У нас для этого все есть: земля, желание, уровень оснащенности, квалифицированные прогрессивные специалисты. ...Агрорынок очень конкурентный. Мы должны бороться за повышение урожайности и одновременно за снижение затрат. И именно точные технологии дают такие результаты: минимизацию травмирования растений и их вытаптывания, уменьшение затрат на посевной материал, СЗР и ГСМ, а самое главное — экономию драгоценного для аграриев ресурса “ВРЕМЯ”, — говорит Богданов в интервью изданию “Латифундист”.

Холдинг Мисака Хидиряна достигает конкурентного преимущества благодаря стратегии внедрения точных технологий, а также автоматизации производственных процессов. Компания уже внедрила самые современные методы мониторинга качества работы сотрудников и фиксации работы техники. В частности, Богданов отметил, что в A.G.R. Group добились минимизации простоя дорогой агротехники, внедрили тендерную процедуру для закупок свыше 100 тысяч гривен, полностью автоматизировали контроль за земельным банком и даже автоматизировали заправочные комплексы.

Основная задача, которую собственник агрохолдинга Мисак Хидирян ставит на этот год — минимизировать затраты и увеличить прибыль компании за счет использования инновационных технологий, внедрить точное вождение во всех кластерах, по подготовленным маршрутам, создать демонстрационные поля с дифференциальными посевами.

“Задача довольно сложная в связи с тем, что нужно проводить во всех кластерах постоянные обучения, а инженерам — постоянно присутствовать в полях и сопровождать все агрооперации. Есть еще планы по автоматизации ряда процессов, но я лучше расскажу о них после достижения цели”, — сказал Игорь Богданов,

A.G.R. Group — это частный сельскохозяйственный холдинг, объединяющий 19 украинских компаний, специализирующихся на выращивании зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных земель компании составляет 32 тыс. га.

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Автор: Григорий Бондарь