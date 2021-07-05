Не успел 1 июля вступить в силу закон о рынке земли, как криминалитет и пайщики начали втягиваться в масштабный конфликт. В частности, в Геническом районе Херсонской области селяне пытаются положить конец силовому захвату их земель со стороны одного из местных «авторитетов» - некоего Виктора Анастасова.

В селах Новогригорьевка, Стрелковое и Счастливцево Херсонской области пайщики устроили акции протеста. Они призывают генпрокуратуру и МВД исполнить Указ Президента и довести до логического завершения борьбу с донецкими криминальными кланами, терроризирующими селян. Напомним, что ранее президент Зеленский заверил украинцев: «Я считаю, уже меньше боятся люди земельной реформы. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали».

Компетентные органы и гражданские активисты ранее уже обращали внимание на противоправную деятельность этого «авторитетного» бизнесмена.

Государство в лице президента и СНБО дало четкий сигнал обществу и проявило волю в борьбе с организованной преступностью. В отношении должностных лиц предприятий, связанных с Анастасовым, Нацполицией и прокуратурой Херсонской области уже открыто ряд уголовных производств и проведены обыски. Следователи изъяли поддельные документы на аренду паев, по которым Анастасов незаконно использовал сельхозземли. Также выявлены факты незаконно засеянных земель в районе сел Стрелковое и Счастливцево, а также незаконное снятие и вывоз плодородных слоев грунта, разрушающее экосистему.

Однако, пользуясь многолетними коррупционными связями, Анастасов по-прежнему продолжает тактику запугивания и угроз в отношении местных фермеров и селян, выводит на поля боевиков, мешает собирать и хранить урожай.

Председатель Всеукраинского руха «Громадськість проти корупції» Александр Муленко призвал украинскую власть защитить интересы и безопасность селян. Он направил официальное письмо секретарю СНБО Алексею Данилову и генпрокурору Ирине Венедиктовой, где изложил факты масштабной противоправной деятельности в Донецкой и Херсонской областях криминальной группировки Виктора Анастасова по прозвищу «Стас Макеевский» или «Губатый». Муленко сообщил, что по имеющимся данным Анастасов во времена первой волны российской агрессии был одним из инициаторов создания Херсонской народной Республики, получал финансирование от главарей ОРДЛО. Существующие с тех пор отряды боевиков из числа криминалитета донбасского региона «Стас Макеевский» использует для давления на фермеров, содержание земельного банка, запугивания землевладельцев и дольщиков. При этом ни одно из подконтрольных ему агропредприятия, оперируя земельным банком более 10 тыс. га земли, не платят в государственный и местный бюджеты ни копейки. Земли обрабатываются вне налогового контроля. Анастасов получает неконтролируемые прибыли, которые идут на содержание боевиков и поддержание антиукраинских настроений, Это наносит колоссальный ущерб не только имиджу власти, но и цивилизованному рынку земли, экономике и безопасности Украины в целом.

Пайщики и активисты призывают правоохранительные органы применить в ситуации реального криминального беспредела Указ Президента Украины №203 / 2021 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В настоящее время люди собирают подписи под открытым письмом Президенту Владимиру Зеленскому и министру МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться и защитить их жизнь и имущество.

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Автор: Григорий Бондарь