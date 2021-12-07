На телеканале 1+1 состоялась премьера нового авторского проекта Егора Гордеева "Твой вечер", во время которой ведущий и гости обсудили состояние ВСУ и вероятные сценарии развития событий на российско-украинской границе. А также внесение президентом в Раду законопроектов об экономических паспортах.

Гостями первого эфира шоу стали советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, телеведущая проектов "Право на владу" и ТСН Наталья Мосейчук, психотерапевт Олег Чабан, а также волонтер и певица Мария Бурмака.

В первой части шоу к разговору присоединился доброволец и командир первой штурмовой роты "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он недавно получил орден Героя Украины и рассказал, что сразу повез его к боевым собратьям.

"Я поблагодарил ребят за 8 долгих лет тяжелых боев, ведь это награда всего добровольческого подразделения, всех защитников Украины, которые доказали, что мы можем защищать свою Родину на высоком уровне. Все ВСУ готовы к любому развитию событий, настроение боевое, нас уже ничем не удивишь", - сказал Коцюбайло.

Далее Тимофей Милованов рассказал, как напряжение на российско-украинской границе комментируют за границей.

"Я был недавно в США. В то время у нас о возможности вторжения в этом году еще не говорили, а те несколько человек, с которыми я общался в Америке, были очень обеспокоены военным напряжением. Я присутствовал при звонке журналиста The Wall Street Journal эксперту, который прокомментировал, что ситуация между странами очень серьезная. Примерно с тех пор их СМИ начали публиковать информацию о возможном обострении ситуации между Украиной и Россией", - сказал он.

Милованов также разъяснил, когда внедрят экономические паспорта, и кто их сможет получить.

"Дети, рожденные с 2019 года, смогут получить 270 тысяч гривень, что с учетом инфляции будет равно примерно 10 тысячам долларов. Они смогут получить деньги в 18 лет и потратить на обучение, лечение или первый взнос на покупку жилья", - сказал Милованов.

Напомним, в эфире инфотеймент-шоу "Твой вечер" ведущий Егор Гордеев вместе с гостями в студии в непринужденной форме будет обсуждать актуальные события дня, который подходит к концу, под разными углами, учитывая разные взгляды. В каждом эпизоде будут поднимать несколько тем или вопросов из общественной, политической, спортивной и культурной жизни. В каждой программе будут участвовать 4 приглашенных гостя - политики, общественные деятели, эксперты в разных областях и лидеры мнений, которые помогут рассмотреть события под новым углом.

Гостями сегодняшнего вечернего эфира в 22:45 станут руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр иностранных дел 2014-2019 годов Павел Климкин.

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Смотрите инфотеймент-шоу "Твой вечер" с понедельника по среду в 22:45 на телеканале 1+1.

Автор: Иван Бойко