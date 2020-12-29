К антипиратской Инициативе «Чистое небо» присоединился новый ассоциированный участник из телеком-сферы, OTT-сервис Omega TV. Компания предоставляет партнерские технические решения вместе с контентом для ОТТ-провайдеров, сотрудничает с ведущими украинскими медиагруппами, а также с крупными зарубежными поставщиками платного ТВ, в частности с Discovery, Sony и Viasat.

Андрей Соломаха, заместитель директора Omega TV, комментирует: «У нас молодая компания, вышли на рынок в 2017 году. И в процессе работы быстро поняли, что воровство контента тормозит развитие рынка, искажает его. Мы работаем с крупнейшей сетью провайдеров, и от них нам регулярно поступают жалобы на коллег по отрасли, которые транслируют нелегальный контент, создавая недобросовестную конкуренцию. Поэтому мы приняли решение присоединиться к Инициативе “Чистое небо”, чтобы в качестве ее участника иметь возможность эффективнее бороться с такими проявлениями пиратства».

У членов «Чистого неба» есть ряд привилегий и возможностей. Инициатива помогает своим участникам обнаруживать нелегальные размещения их контента в сети и дает доступ к внесению ресурсов, которые нарушили закон, на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database. Также у членов Инициативы есть доступ к сервису SUDUM, который помогает блокировать украденный контент в сети, и кроме этого, возможность блокировать финансовые потоки «пиратов» в банках и платежных системах (Visa / MasterCard). Участники Инициативы могут получить консультации экспертов в сфере защиты интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационную поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами “Чистого неба”.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо» отмечает: «Повышение ответственности за проявления пиратства среди разных участников медиарынка, в частности провайдеров, это положительная тенденция, которая помогает усилить нашу борьбу против воровства контента. Уверен, что присоединение Omega TV к «Чистому небу» принесет еще больше результативности в этой борьбе и поможет в достижении нашей общей цели: формировании сильной креативной индустрии, которая будет развиваться по принципу приверженности праву интеллектуальной собственности».

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы «Чистое небо», добавляет: «Присоединение такого участника рынка к «Чистому небу» — это очень знаково, поскольку бизнес-модель Omega TV отличается от многих ОТТ-провайдеров. Omega TV сотрудничает с большим количеством ISP-провайдеров и мы надеемся, что наши совместные усилия вместе с опытом Omega TV помогут увеличить вовлеченность в защиту авторских прав именно ISP-провайдеров».

«Чистое небо» объединяет единомышленников, которые разделяют общие принципы Инициативы, такие как приверженность праву интеллектуальной собственности, готовность решительно бороться за свой продукт, прекращать сотрудничество с теми, кто нарушает права правообладателей. С пониманием того, что для борьбы с пиратством необходимы сплоченные действия всех игроков медиарынка, «Чистое небо» приглашает подавать заявки о вступлении: продакшн-компании, иностранные телеканалы и правообладателей, рекламные агентства, провайдеров программных услуг и всех, кому не безразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности.

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Автор: УНИАН