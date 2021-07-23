Первый совместный снимок Бена и Дженнифер появился в Instagram близкой подруги Лопес.

Возобновившие свой роман после 17-летнего перерыва Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пока не спешат его комментировать или же публиковать совместные фото в соцсетях. А вот их подруга это сделала, порадовав поклонников звездной пары.

Первый совместный снимок Бена и Дженнифер появился в Instagram близкой подруги Лопес - актрисы и писательницы Лии Ремини.

Читайте такжеСтало известно, как выглядит роскошная ванная Джей Ло (фото)Женщина опубликовала видео, смонтированное из фотографий, сделанных в этом июне - на праздновании ее 51-летия. На одном из кадров Лиа позирует вместе с Дженнифер и Беном. На снимке Афллек нежно приобнимает Лопес.

Отметим, что более десятка лет назад Аффлек и Лопес были помолвлены. Однако тогда пара рассталась. Сейчас же, по словам инсайдера, они хотят снова вместе жить. Но вот официальной информации от актера и певицы пока нет.

Автор: Иван Бойко