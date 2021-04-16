В пятницу, 16 апреля активисты ОО "Центр противодействия с киберпреступностью "КИБЕРЩИТ" помогли правоохранителям пресечь деятельность лиц, организовавших мошеннический call-центр, который "маскировался" под службу безопасности банков и инвестиционную компанию. Об этом стало известно на официальной страницы активистов: КІБЕРЩИТ - Кіберзахист в Україні (cybershield.org.ua).

Сегодня это одна из самых популярных схем киберпреступников - организовать офис, найти базы данных клиентов различных банков, взять на работу студентов и начать выманивать у людей их деньги. Обычно, злоумышленники представляются работниками службы безопасности банковского учреждения и узнают полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия. Кроме этого, кибермошенники побуждают владельцев карточек устанавливать на телефон программы для удаленного контроля. В дальнейшем - осуществляется несанкционированное списание денежных средств с карточек пострадавших на подконтрольные счета.

Также работники подобных call-центров предлагают определенные сервисы и услуги, просят перечислить на счета инвестиционных компаний деньги. Конечно же, никто из доверчивых людей, потом свои деньги уже не вернет.

Неоднократно к ОО "Центр протидействия с киберпреступностью "КИБЕРЩИТ" поступают жалобы от граждан, ставших жертвами финансовых аферистов в Киеве. Поэтому деятельность очередного мошеннического call-центра не прошла мимо внимания организации, борющейся с киберпреступностью вместе с правоохранителями.

В пятницу, 16 апреля общественные активисты ОО "ЦЕНТР борьбе с киберпреступностью" КИБЕРЩИТ "вместе со следователями и представителями Нацполиции остановили работу офиса в Печерском районе, где при участии студентов занимались деятельностью, имеет все признаки финансового мошенничества.

Деятельность таких компаний попадает под Ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины: "4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества ».

В дальнейшем активисты «Киберщита» собираются устанавливать палатки, раздавать листовки и максимально информировать киевлян о мошеннических схемах таких финансовых компаний. Чтобы предупредить граждан и обезопасить их от попадания в сети мошенников!

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Автор: Иван Бойко