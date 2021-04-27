Сегодня в Киевском дворце спорта стартовал 28-й Чемпионат Европы по бадминтону. Украина принимает этот турнир впервые. Чемпионат проходит при строгих карантинных ограничениях и, к сожалению, без присутствия зрителей. После тестирования на ковид к участию в соревнованиях допущено 220 игроков из 36-ти стран Европы. Сборная Украины представлена 15-ю игроками.

"Мы проводим чемпионат Европы в новых реалиях, фактически являемся пионерами такого формата. Это очень серьезный вызов для нас. Но Федерации бадминтона Украины вместе с партнерами готова доказать, что Украина – великая спортивная держава, а Киев – мировой центр спорта", - говорит Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров. - "К сожалению, мы оказались в таких условиях, когда не можем допускать зрителей на трибуны. Однако мы стремимся, чтобы как можно больше людей увидело эти замечательные зрелищные игры лучших профессионалов Европы, поэтому организовали стриминговые трансляции, что тоже является новаторством для бадминтона. Так что любители спорта могут смотреть трансляции чемпионата на платформе BEC и стриминговом сервисе Megogo".

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак отметил высокий уровень подготовки чемпионата, яркое, даже сказочное оформление арены, гостеприимство и приветливость украинских людей. "Я счастлив находиться в Киеве и очень рад, что ЧЕ наконец стартовал, хоть с годовой задержкой. Очень доволен сотрудничеством с федерацией бадминтона Украины. Мыслей переносить чемпионат в другую страну у нас не возникало. На сегодняшний день этот турнир - важнейшее событие для европейских бадминтонистов", - подчеркнул господин Брайан.

Чемпионат продлится до 2 мая. Именно на Пасху мы узнаем победителей турнира в одиночных и парных категориях.

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Автор: Иван Бойко