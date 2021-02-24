22 февраля 2021 в киевском кинотеатре "Жовтень" состоялся показ фильма "Бесконечный коридор" ("Endless corridor") к памятной дате Ходжалинской трагедии в Азербайджане.

Организатор мероприятия - Общественный Союз "Совет Азербайджанцев Украины". Гостями показа стали режиссер фильма Александр Брокас, посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, народные депутаты Украины Людмила Марченко, Владимир Крейденко, Марьян Заблоцкий, Алена Шкрум, и.о. Главы государственного космического агентства Украины Михаил Лев, Председатель Духовного управления мусульман Украины Муфтий Шейх Саид Исмагилов, Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, Генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины, заместитель председателя Наблюдательного совета АО «Укрпочта» Фарид Сафаров, сопредседатели РАУ Олег Крапивин и Хикмет Джавадов.

С торжественным словом выступили Генеральный секретарь Общественного Союза "Совет Азербайджанцев Украины" Джалал Гусейнов и режиссер фильма Александр Брокас.

Документальный фильм "Бесконечный коридор", снятый независимым литовским режиссером Александром Брокасом, рассказывает о событиях Ходжалинской трагедии - нападении армянских солдат и военных 366-го мотострелкового полка бывшего СССР на азербайджанский город Ходжалы 26 февраля 1992 и массовые убийства мирных жителей города.

По официальным данным азербайджанских властей, в результате трагедии погибло (включая замёрзших в пути) 613 человек, из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей были уничтожены полностью. 487 человек, включая 76 детей, были ранены, 150 человек пропало без вести, 1275 человек были взяты в заложники, из мест постоянного проживания были изгнаны 5379 человек. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

События в Ходжалы были признаны геноцидом в Мексике, Пакистане, Колумбии, Чехии, Словении, в Организации исламского сотрудничества, Панаме, Судане, 19 штатах США.

Европейский суд по правам человека квалифицировал массовое уничтожение азербайджанского гражданского населения города Ходжалы как "деяния особой тяжести, которые равносильны военным преступлениям или преступлениям против человечества".

Фильм "Бесконечный коридор" - это попытка донести мировому сообществу весь ужас событий в Ходжалы. Просмотры фильма в сети, фестивали и конкурсы, а также подобные мероприятия помогают миру больше узнать о подробностях трагедии.

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Автор: УНИАН