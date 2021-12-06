В Одесском музее западного и восточного искусства представили уникальные снимки из архива фотографа Викентия Кугеля, отражающие историю города и страны с 1913 по 1953 гг. В архиве около 2 тысяч фотографий, которые не публиковали ранее.

Через объектив фотографа можно увидеть, как менялась в то время Украина. От безмятежных одесских праздников и пляжей до разрываемой на части страны в бурные 1918-1919-е. От упадка Одессы после прихода большевиков и уничтожения храмов до строительства новых домов, и мирной жизни города.

Стереопары, негативы и позитивы, стеклянные пластины разных форматов, которые собрал Викентий Кугель, более 60 лет хранились в чемодане в квартире, где он жил. В 2017 году его потомки решили продать чемодан вместе с содержимым, выставив объявление в сети Интернет. Глава попечительского совета Одесского музея западного и восточного искусства, меценат Юрий Маслов спас этот пласт культурного наследия, выкупив коллекцию и сохранив целостность архива, не дав ему распасться на части и разойтись по разным рукам. Меценат уверяет: это не просто фотографии, а произведения искусства.

"Это великое фотографическое открытие! Мы видим эпоху, прекрасно выстроенные композиции гениального фотографа, фантастические колористические балансы. В Одессу Кугеля влюбляешься, словно не знал ее никогда раньше. Мы видим, как менялись лица эпохи, как от чопорной Одессы 1910 года начинается разруха – Первая мировая война. Эти композиции передают дух времени", – заявил на пресс-конференции по случаю открытия выставки Юрий Маслов.

Восстановление коллекции, исследования биографии автора и его творчества заняли 4 года. Во время этой работы был подготовлен и издан альбом с фотографиями Викентия Кугеля, который помимо культурной имеет и научно-историческую ценность, поскольку дает представление о том, как менялись жизнь людей и городская среда Одессы в дореволюционный и послевоенный периоды. По словам мецената, открытие выставки фотографий из архива стало следующим этапом проекта по сохранению этого уникального культурного достояния.

"Мы рады, что этот проект подошел к очередному этапу, и что мы издали альбом, который мгновенно разошелся по библиотекам. Он не поступал в продажу, но мы надеемся, что скоро его смогут приобрести все желающие, – добавил Ю. Маслов. – На выставке мы показали крошечную часть коллекции, чтобы можно было полюбоваться фотографиями, которые никогда и нигде не публиковались".

Викентий Кугель жил в 1885-1953 гг. В 1913 году он присоединился к Одесскому фотографическому обществу. С тех пор он едва ли не изо дня в день выходил на улицу с фотоаппаратом в поисках своих кадров.

Увидеть своими глазами редчайшие кадры можно на выставке "Викентий Кугель. Взгляд фотографа" в Одесском музее западного и восточного искусства. В следующем году выставка поедет в Киев.

Автор: Григорий Бондарь