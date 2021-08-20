В Украине появилась новая "Красная книга": все персонажи в ней вымышленные, а идея издания заключается в спасении несуществующими животными существующих видов.

Созданная в интерактивной форме, "Красная книга несуществующих животных" включает блоки со скетчами, стикерпаком, развивающими задачами и рассказами о восьми персонажах детского воображения. Все для того, чтобы в игровой манере научить детей ответственному отношению к животным. Издание вышло благодаря коллаборации сети "Сiльпо" и гуманистического движения UAnimals.

"Мы хотели не просто сделать увлекательную книгу, а заложить в нее важную мысль о бережном отношении ко всем живым существам, - говорит Екатерина Огуряева, маркетинг-директор "Сільпо". - К сожалению, некоторые люди до сих пор предлагают сфотографироваться с животными, держа их в неволе. Продолжают работать дельфинарии, где жестокая дрессура заставляет делать нетипичные вещи тех, кто должен жить на свободе. Пока есть спрос на эти услуги, они будут процветать. Мы хотим рассказать в простой, фановой форме, как беречь животных, поэтому и издали "Красную книгу"".

Среди героев, которых назвали Дивастиками, встречаются Лисачок, Бобра, Дзьоборижка, Китобик, Елень, Пинграфа и другие персонажи детского воображения. Каждый из них несет важный месседж: запрет дельфинариев, недопустимость использования животных в цирке, бережное отношение к домашним любимцам. Иллюстрации для книги создали студенты курса Visual Professium в Projector.

"Мы в UAnimals убеждены, что ответственное отношение к животным нужно воспитывать с детства, - говорит Александр Тодорчук, основатель гуманистического движения UAnimals. - "Красная книга несуществующих животных" - это прекрасная возможность рассказать о важном миллионам. Автором текстов стала главный редактор UAnimals Мира Киевская, а чтобы правильно выбрать формат подачи для детей, мы консультировались с детскими психологами".

До выхода книги движение UAnimals запустило в Инстаграме фильтр: за каждую его публикацию в сторис "Сільпо" будет передавать 10 гривен на спасение имеющихся видов животных.

Найти "Красную книгу несуществующих животных" уже сейчас можно на полках "Сільпо".

Почему важно учить детей гуманному отношению к животным

По мнению психологов, воспитание у детей гуманного отношения к животным способствует развитию эмпатии - способности сочувствовать всем живым существам, в том числе людям. И наоборот, дети, посещающие цирк с животными, становятся свидетелями жестокости по отношению к ним и чаще имеют проблемы с поведением в школе и дома. Так дети могут подумать, что издевательства над животными ради развлечения являются допустимыми, и перенести это мышление на отношения с людьми. Другое исследование установило, что дети, которые имеют эмоциональную связь с животными, растут более чуткими и толерантными.

Автор: Иван Божко