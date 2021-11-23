В Украине презентовали первую мобильную платформу "WhiteRibbonUA" для защиты женщин и детей от домашнего насилия. Проект является современным инструментом для личной безопасности, предоставляющим необходимые ресурсы для помощи и возможность сообщать о чрезвычайных ситуациях соответствующим органам, если жертве грозит опасность.

Инициаторами создания общественно-необходимого ресурса стали украинское представительство Международного общественного движения против насилия "Белая лента/White ribbon" в партнерстве с фондом Татьяны Рамус и при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин: "Пандемия COVID-19 обострила проблему гендерного насилия. Физическое насилие, эмоциональное издевательство и обесценивание личности влияют на женщин, мужчин и детей в Украине, хотя их последствия могут быть неочевидными. Новое приложение White Ribbon Ukraine объединит тех, кто оказался в беде, и окажет им поддержку и помощь там, где они в ней нуждаются, и тогда, когда в этом есть необходимость. Я искренне надеюсь, что этот новый инструмент даст жертвам домашнего насилия знания, необходимые для собственной защиты и членов их семей. Для посольства США является честью быть частью этой инициативы по поддержке украинцев в кризисных ситуациях".

"Нынешнее время требует от общества и его представителей современных методов и инструментов во всех без исключения отраслях деятельности. Мы стремимся помочь миллионам украинских женщин найти выход в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря приложению жертва получит ресурсы для помощи и возможность уведомить полицию или соответствующие органы, если ей угрожает опасность. Делая это "без всяких слов", чтобы избежать еще большего насилия со стороны своего обидчика", – отмечает Татьяна Рамус, Посол доброй воли "Белой ленты Украина".

Платформа "WhiteRibbonUA" работает как мобильное приложение, скачать которое можно с AppStore или Google Play на любой смартфон независимо от состояния обновления программного обеспечения.

Функционал платформы "WhiteRibbonUA" разделен на три направления: экстренная помощь жертве, ведение учета фактов и предоставление информации для выявления признаков домашнего насилия.

Основной функцией приложения является прямая связь с Национальной полицией Украины. Это обеспечивает жертв домашнего насилия мгновенным общением с правоохранительными органами в случае опасной ситуации.

Также приложение предусматривает возможность быстрого поиска центра поддержки. В специальном разделе жертва сможет определить собственную локацию и местонахождение ближайшего к себе центра поддержки, полицейского участка или служб экстренной помощи.

Дополнительно платформа "WhiteRibbonUA" содержит инструменты ведения учета фактов домашнего насилия. Функция "Мой дневник" поможет отслеживать, фиксировать и документировать все факты совершения насилия над жертвами.

"Часто обидчики лишают своих жертв любой возможности личного пространства. Принимая это во внимание, понять функционал приложения невозможно даже если телефон жертвы просматривается. Такая дополнительная функция безопасности защищает от провоцирования агрессора", – добавляет Татьяна Рамус, Посол доброй воли "белой ленты Украина".

Среди цифровой библиотеки для выявления признаков домашнего насилия в приложении доступны:

Информация о распространенных типах жестокого обращения и примерах домашнего насилия;

Конфиденциальный тест о состоянии отношений "Я в опасности";

Раздел "Руководство по интернет-безопасности" для защиты себя и безопасного пребывания в цифровом мире (интернет, социальные сети, прочее);

Информационные материалы о различных формах семейного насилия, виды поддержки, советы как выйти из насильственных отношений.

Видеопрезентация приложения доступна по ссылке: https://fb.watch/9smeyz_E4h/

Справка:

"Белая Лента. Украина / White Ribbon.Ukraine" – украинское представительство международного общественного движения и крупнейшая в мире инициатива мужчин в поддержку женщин против гендерно-обусловленного насилия и дискриминации. Белая лента символизирует личную присягу никогда не совершать, не замалчивать и не оправдывать насилие в отношении женщин.

Представительства "Белой ленты" существуют в более чем 90 стран мира. Деятельность движения в Украине обеспечивает Фонд Татьяны Рамус, Посла доброй воли "Белой ленты" в Украине.

Белую Ленту в знак поддержки надевают многочисленные всемирно известные личности, такие как Первая леди Украины Елена Зеленская, Андрей Шевченко, Дэвид Бекхэм, Пол Маккартни, Сальма Хайек, Гарри Стайлз, Стелла Маккартни, Наоми Кембел, Белла Хадид.

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Автор: Григорий Бондарь