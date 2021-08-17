Над отношениями необходимо работать. Насколько бы экономика и технологии не делали нас самодостаточными, человеку нужен человек, убеждают эксперты.

С каждым годом секс и отношения очень меняются, а секс-тренды в 2021 году отличаются от предыдущих лет.

Подробно об этих изменениях рассказывает сексолог Тина Верес, пишет BIT.UA.

Тренды в сексе 2021

Индивидуализм

Люди меньше вступают в традиционные отношения. Сложнее сходятся, легче расходятся и отдают предпочтение свободным отношениям или сексу на одну ночь. Экономическая ситуация закрывает базовые потребности людей и позволяет им дольше жить наедине.

Например, в 90-х вместе было легче выживать. Люди объединяли несколько бюджетов или разделяли быт. Сейчас экономика позволяет заказать еду, пойти в ресторан, есть роботы-пылесосы и тому подобное. То есть быть вместе ради быта и выживания уже не нужно.

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Открытые отношения, полиамория, секс втроем - тренд в сексе 2021. Люди пытаются находить другие формы - секс втроем (больше), разрешение встречаться с другими людьми, полиамория.

Но, по мнению Верес, такие отношения просто ведут к расставанию пары. Очень часто один человек начинает интересовать кого-то из партнеров больше и пара одних людей распадается, а образуется пара других.

Пока сексологи не могут дать оценку такому явлению. Но, бесспорно, людям нужны человеческие теплые отношения: это полезно для физического и ментального здоровья.

Роботизация, цифровизация, уберизация

Машины могут делать то, на что люди не способны:

люди не могут вибрировать так, как вибраторы; люди не могут создавать вакуум; не могут конектиться к музыкальному плейлисту и делать все идеально в такт музыке. у человека нет режимов: он не может анализировать информацию так, как искусственный интеллект; человек не может изменить собственную анатомию и делать только то, что нравится; человек проигрывает порнографии – потому включить на экране можно любых актеров, любые сцены, любое количество, а партнер/ка один/одна, и он/она неизменный/-а.

Люди проигрывают роботам, но еще среди самих homo sapiens огромная конкуренция. Благодаря интернету познакомиться можно с кем угодно из любого уголка планеты. А секс на одну ночь на расстоянии одного приложения вроде Tinder или Pure.

Технологии также влияют на отношения и отдаляют людей друг от друга. Но есть проблема: человек – существо социальное и тактильное. Без тепла, объятий и поддержки появляются стрессовые расстройства и возможна депрессия.

Над отношениями необходимо работать. Насколько бы экономика и технологии не делали нас самодостаточными, человеку нужен человек.

Что стоит делать для развития ваших отношений

Совместный просмотр порно

Пары, которые не занимаются сексом, распадаются. Поэтому, если нравится порно, то лучше смотреть его вместе. Сексолог подчеркивает, что не следует стесняться своих сексуальных предпочтений. В собственных вкусах нужно, во-первых, признаться себе, а во-вторых, партнеру. Все, что подходит для обоих партнеров и никого не травмирует, является нормальным.

Напишите сценарий собственного секса

Сексуальные сценарии немножко похожи на ролевые игры, но требуют меньше энергии, их можно использовать чаще. Эти маленькие элементы добавляют в общий быт искру. Со временем новизна исчезает и страсть утихает, а такие маленькие штучки могут все оживить, как в первый раз. Также не забывайте баловать вторую половинку чем-то романтичным.

Планируйте секс

Работа, быт и другие вещи отнимают время и силы, и часто до секса уже не доходит. Но если люди планируют спортзал и идут туда даже несмотря на усталость, то вполне можно найти в себе силы на секс.

Обмен эротическими видео и фото

Благодаря пандемии, секстинг теперь очень популярен. Но это явление не является однозначным. Положительный момент: отправка партнеру фото / видео - это элемент игры, сексуальный сценарий, о которых уже писали. Такие действия могут оживить сексуальную жизнь.

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Из минусов - нехватка безопасности. Уверены ли вы, что эти фото потом не окажутся в сети? Кроме того, можно так увлечься, что настоящего тела уже и не захочется. Поэтому физическая близость в приоритете.

Женский оргазм

На сегодня 40% украинок имеют проблемы с достижением оргазма. Если не стараться, то всех мужчин точно заменят на роботов.

На самом деле тренд в сексе 2021 - учиться, открываться новому и практиковать. Как вариант, эксперт советует научиться делать эротический массаж, попробовать тантрический секс и прочитать или перечитать Камасутру. В то же время не забывайте о классике – прелюдии и ласках.

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Автор: Иван Бойко