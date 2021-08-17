С каждым годом секс и отношения очень меняются, а секс-тренды в 2021 году отличаются от предыдущих лет.
Подробно об этих изменениях рассказывает сексолог Тина Верес, пишет BIT.UA.
Тренды в сексе 2021
- Индивидуализм
Люди меньше вступают в традиционные отношения. Сложнее сходятся, легче расходятся и отдают предпочтение свободным отношениям или сексу на одну ночь. Экономическая ситуация закрывает базовые потребности людей и позволяет им дольше жить наедине.
Например, в 90-х вместе было легче выживать. Люди объединяли несколько бюджетов или разделяли быт. Сейчас экономика позволяет заказать еду, пойти в ресторан, есть роботы-пылесосы и тому подобное. То есть быть вместе ради быта и выживания уже не нужно.
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Открытые отношения, полиамория, секс втроем - тренд в сексе 2021. Люди пытаются находить другие формы - секс втроем (больше), разрешение встречаться с другими людьми, полиамория.
Но, по мнению Верес, такие отношения просто ведут к расставанию пары. Очень часто один человек начинает интересовать кого-то из партнеров больше и пара одних людей распадается, а образуется пара других.
Пока сексологи не могут дать оценку такому явлению. Но, бесспорно, людям нужны человеческие теплые отношения: это полезно для физического и ментального здоровья.
- Роботизация, цифровизация, уберизация
Машины могут делать то, на что люди не способны:
- люди не могут вибрировать так, как вибраторы;
- люди не могут создавать вакуум;
- не могут конектиться к музыкальному плейлисту и делать все идеально в такт музыке.
- у человека нет режимов: он не может анализировать информацию так, как искусственный интеллект;
- человек не может изменить собственную анатомию и делать только то, что нравится;
- человек проигрывает порнографии – потому включить на экране можно любых актеров, любые сцены, любое количество, а партнер/ка один/одна, и он/она неизменный/-а.
Люди проигрывают роботам, но еще среди самих homo sapiens огромная конкуренция. Благодаря интернету познакомиться можно с кем угодно из любого уголка планеты. А секс на одну ночь на расстоянии одного приложения вроде Tinder или Pure.
Технологии также влияют на отношения и отдаляют людей друг от друга. Но есть проблема: человек – существо социальное и тактильное. Без тепла, объятий и поддержки появляются стрессовые расстройства и возможна депрессия.
Над отношениями необходимо работать. Насколько бы экономика и технологии не делали нас самодостаточными, человеку нужен человек.
Что стоит делать для развития ваших отношений
- Совместный просмотр порно
Пары, которые не занимаются сексом, распадаются. Поэтому, если нравится порно, то лучше смотреть его вместе. Сексолог подчеркивает, что не следует стесняться своих сексуальных предпочтений. В собственных вкусах нужно, во-первых, признаться себе, а во-вторых, партнеру. Все, что подходит для обоих партнеров и никого не травмирует, является нормальным.
- Напишите сценарий собственного секса
Сексуальные сценарии немножко похожи на ролевые игры, но требуют меньше энергии, их можно использовать чаще. Эти маленькие элементы добавляют в общий быт искру. Со временем новизна исчезает и страсть утихает, а такие маленькие штучки могут все оживить, как в первый раз. Также не забывайте баловать вторую половинку чем-то романтичным.
- Планируйте секс
Работа, быт и другие вещи отнимают время и силы, и часто до секса уже не доходит. Но если люди планируют спортзал и идут туда даже несмотря на усталость, то вполне можно найти в себе силы на секс.
- Обмен эротическими видео и фото
Благодаря пандемии, секстинг теперь очень популярен. Но это явление не является однозначным. Положительный момент: отправка партнеру фото / видео - это элемент игры, сексуальный сценарий, о которых уже писали. Такие действия могут оживить сексуальную жизнь.
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Из минусов - нехватка безопасности. Уверены ли вы, что эти фото потом не окажутся в сети? Кроме того, можно так увлечься, что настоящего тела уже и не захочется. Поэтому физическая близость в приоритете.
- Женский оргазм
На сегодня 40% украинок имеют проблемы с достижением оргазма. Если не стараться, то всех мужчин точно заменят на роботов.
На самом деле тренд в сексе 2021 - учиться, открываться новому и практиковать. Как вариант, эксперт советует научиться делать эротический массаж, попробовать тантрический секс и прочитать или перечитать Камасутру. В то же время не забывайте о классике – прелюдии и ласках.