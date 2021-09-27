Польза и вред винограда хорошо изучены, поскольку эту культуру выращивают по всему миру.

К началу осени во дворах и дачах поспевает сочный и яркий виноград. Выращивают эту культуру с давних времен. Гроздья ягод можно увидеть на картинах и натюрмортах эпохи Возрождения. Польза винограда доказана учеными и диетологами. Каждый сорт ягоды по-своему полезен.

Ранее УНИАН рассказывал в чем польза и вред амаранта – редкой и вкусной крупы.

Виноград: польза ягоды

Виноград полезно есть в свежем виде, а также в высушенном (изюм). Эти ягоды известны высоким содержанием полифенолов и флавоноидов. Эти вещества содержатся в кожуре винограда и снижают риск онкологических заболеваний. Особенно полезен виноград для женщин, поскольку снижает вероятность развития рака груди и яичников.

Виноград укрепляет стенки сосудов, укрепляет нервную систему, нормализует уровень гемоглобина и холестерина. Польза винограда для беременных заключается в нормализации гормонального фона и улучшении работы ЖКТ. Употребление ягод благотворно влияет на органы зрения и дыхания.

Польза винограда по сортам

Читайте такжеГид по специям: какие специи и пряности полезны для здоровья, как их выбирать и сочетать в блюдахЗеленый виноград считается наименее кислым. Он реже вызывает аллергию и изжогу. Красный виноград считается самым богатым на антиоксиданты. Он укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и почек. Синие сорта известны самым высоким содержанием антоцианов, которые обладают противоопухолевыми и антибактериальными свойствами, а также полезны для зрения.

Виноград: вред и противопоказания

Виноград очень полезен, но злоупотреблять им не стоит. Диетологи рекомендуют съедать не более 15 ягод в день. Виноград содержит много глюкозы, поэтому противопоказан при ожирении, диабете. Запрещено также есть виноград при язве, диарее, колите, заболеваниях почек и поджелудочной железы.

Виноградный сок негативно влияет на эмаль зубов, поэтому нельзя есть ягоды при кариесе. После приема фрукта желательно прополоскать рот. Виноград нельзя сочетать с молоком, дыней, огурцами, рыбой и пивом.

Виноград смертельно опасен для собак. Ни в коем случае не кормите питомцев этой ягодой.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова