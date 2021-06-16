Проект "Иммерсивная платформа" Музей в 3D" достигает своей кульминации: во Львове готовятся представить результаты масштабной оцифровки 10-и отделов Львовского исторического музея. После полугодовой работы команда "SKEIRON" завершила оцифровку музейных экспонатов. Поэтому новенькие открытки можно получить бесплатно!

Для этого нужно выполнить всего ОДНО условие: заполнить форму со своими контактными данными: https://bit.ly/3wqgDsP

Так первые комплекты смогут протестировать все желающие. В итоге в рамках проекта "Музей в 3D" уже печатают 7 тематических комплектов AR-открыток с 64-ю музейными экспонатами, которые под прицелами камер оживают, а благодаря аудио, еще и рассказывают свою историю!

Чтобы "активировать" открытку достаточно загрузить мобильное приложение "Музей в 3D", выбрать свой комплект, навести камеру смартфона и наслаждаться результатом. Выставочные объекты можно рассмотреть под любым углом, ознакомиться с краткой историей и самостоятельно исследовать на ресурсе Sketchfab. Такая интерактивная сувенирная продукция, по мнению создателей проекта, позволит усилить деятельность музеев, повысить роль неформального образования и благодаря туристам, рассказать об уникальных экспонатах в разных уголках Украины и мира. Это поможет расширить проект и в будущем масштабировать его на всю страну!

Объемы сканирования удивляют, ведь специалисты работали с выставочными объектами 10-и отделов Львовского исторического музея: Палаццо Бандинелли, Музея-Арсенала, Музея истории Львова, Музея истории Украины, Музея истории науки и техники , Музея "Литературный Львов нач. ХХ в. ", Мемориальный музей Романа Шухевича и Евгения Коновальца и другие.

Презентация проекта состоится 13 июля

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Координатор проекта от Skeiron: Андрей Гривняк, тел. 093 25 74 260;

Координатор проекта от ЛИМ: Руслан Кошев, тел. 068 07222 13;

Эл. ящик: [email protected]

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ООО "SKEIRON" основано 2016 года для сохранения, популяризации и актуализации архитектурного и культурного наследия Украины. За это время команда реализовала ряд проектов: «Город в кармане: Львов», «Город в кармане: Чертков», «Княжий Звенигород от реального к виртуальному" Социальные проекты "Почувствуй Украины на ощупь, Львов» для того, чтобы незрячие дети могли руками “увидеть” архитектуру вокруг них, присоединились к спасению и отсканировали Тартаковский дворец на Львовщине в проект «Тартаков & Тартак», создали проект дополненной реальности для Мемориального музея М. Грушевского во Львове.

Проект"Музей в 3D" реализуется ООО "SKEIRON" совместно с Львовским историческим музеем при поддержке Украинского культурного фонда.

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Автор: Григорий Бондарь