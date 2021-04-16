На вопросы о качестве воды, как его улучшить и подобрать оптимальное решение для дома либо офиса ответил директор Life Deluxe Украина, Якуш Антон Иванович.

Какие проблемы в воде есть сейчас?

Скажу так, проблема не в воде, а больше в нас. Сначала мы ее загрязняем, а потом пытаемся сделать пригодной для питья. Для человека вода и жизнь неразделимы, потому что состоим на 75% из воды, и ни один процесс не происходит без нее. Большинство даже не задумываются насколько вода важна. Она способна поддержать наш жизненный тонус и хорошее самочувствие. И она же может сильно навредить нашему здоровью. Вы должны понять одну очень важную вещь, заплатив за воду, еще далеко не факт, что она будет полезна вашему организму.

Какая же вода необходима нашему организму?

Если ответить коротко, - свежая и легкая. Главная задача воды - промывать организм. А что влияет на нас, - реклама? Необходимо не просто пить воду, важно - полезную!

Насколько обязательным сейчас является наличие фильтра для воды в офисе или дома?

Я думаю следующим образом, если есть возможность контролировать качество самому, зачем это доверять другим? Качественная вода - это здоровье вашей семьи, коллег или подчиненных.

Что необходимо учесть при выборе фильтра?

Для этого нужно учесть какая вода в него будет попадать. Обратите внимание на метод очистки, на данный момент во всем мире “фильтрация на основе обратного осмоса” - является лучшей и доступной. И обязательно проконтролируйте качество воды на выходе из фильтра. По международному стандарту, в питьевой воде должен быть общий остаток солей 5-40 мг/л.

Что думаете по поводу бутилированной воды?

Я о ней не думаю и пью только в крайних случаях.

Что такое пурифайер?

Пурифайер (с англ. purifier - очиститель). Простыми словами это кулер без бутылей, со встроенной системой фильтрации. Аппарат подключается к местной водопроводной системе.

Расскажите пожалуйста очень коротко о вашей компании

Наша организация ООО “Лайф Делюкс Украина” продаёт и сдаёт в аренду новейшие системы очистки воды, лидера корейского рынка компании “ChungHo Nais Co.LTD”. С 2018 года “Life Deluxe” является ее официальным и эксклюзивным дистрибьютором.

Какое превосходство пурифайера перед кулером?

В первую очередь - имиджевым моментом и экономией. Но главным достоинством пурифайера является то, что он самоочищается каждые 4 для, поэтому вода всегда свежая и полезная. Из удобства - нет необходимости хранить бутыли. Кстати, на сегодняшний день, кулера запрещены в развитых странах для использования на территории медицинских и образовательных учреждений. Если коротко, пурифайер - это безопасно, комфортно и экономно!

Как происходит очистка воды в пурифайере?

В основе фильтрации лежит система обратного осмоса. В нашем случае она состоит из 5 этапов.

Почему Вы выбрали именно это направление для ведения бизнеса?

В начале 2018 года мы привезли в Украину первую партию настольных аппаратов и получили очень хорошую обратную связь от клиентов. Все, говорили приблизительно одно: “Все отлично, но появилась одна проблема, - теперь мы не можем пить другую воду. Предложите какое-то решение для офиса” Так и появилась услуга аренды пурифайеров для бизнеса.

Какая миссия и главная идея Вашей организации?

Миссия нашей компании “Лайф Делюкс Украина” состоит в обеспечение клиентов чистой водой высшего качества.

Подробнее о нас можно узнать на сайте https://lifedeluxe.com.ua/

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь