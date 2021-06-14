Алена Каверина показала фото с пляжа.

Возлюбленная известного во всем мире актера Ван Дамма, который недавно закончил съемки фильма в Украине, Алена Каверина обнародовала в Instagram фото с одесского пляжа.

В кадре она предстала в розовом топе с цветочным принтом и трусиках. Также она надела браслет и цепь на шею. Дополнила Каверина такой яркий образ темными солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что Алену фотографировали с разных ракурсов на фоне моря. Так, на одном из снимков девушка стоит спиной к камере и показывает свои сочные ягодицы.

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"Орех", "Красотка", "Ты все хорошеешь", "Ух ты", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, Каверина и Дамм познакомились 11 лет назад в Таиланде. Пара начала встречаться еще в период, когда актер был женат на культуристке Глэдис Португез.

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Автор: Диана Могилевич