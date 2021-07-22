Телезвезда Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин посетил крупнейший Тик Ток дом Украины.

Недавно, ведущий Сніданку з 1+1, телекулинар и тиктокер Руслан Сеничкин принял приглашение популярного в Украине Тик Ток хауза. "Поехал обменяться опытом и узнать, что такое: трэш, краш, кринж и пранк", - рассказал ведущий.

Блогеры устроили Сеничкину экскурсию по Тик Ток-дому. Показали, где создают и снимают контент, отдыхают и вдохновляются на новые, порой безумные идеи. Жизнь тиктокеров напоминает реалити шоу, которое транслируется на экранах смартфонов. Блогерам Top Team House от 18 до 24 лет, и почти все они миллионники. Среди них - украинская актриса сериала Школа на 1+1 Ирина Кудашова (@irinakudashova), и один из самых популярных украиноязычных Тик Ток блоггеров Рудницкий Владислав (@ledboy1).

Сам Сеничкин, всего полгода назад зарегистрировался в сети Тик Ток, но уже имеет рекордное видео в 1 миллион 600 тысяч просмотров! Это знаменитый поцелуй Руслана с человекоподобным роботом Софией - первый в мире поцелуй человека с роботом, который вошел в историю и отмечен официальным сертификатом.

Телезвезда вместе с жителями дома отсняли 10 видео, и за эту неделю собрали в сумме целый миллион просмотров. Топовым видео стал пранк над Сеничкиным. Блогеры решили разыграть ведущего и "случайно" толкнули его в бассейн в воду. По словам блогеров, именно такие ролики в Тик Ток рекордные по просмотрам и лайкам.

Ведущий говорит, для Тик Тока нужно выкладываться на полную, придумывать контент, быть креативным и всегда в тренде.

Сеничкин часто публикует на своей странице в Тик Ток танцы с Людой Барбир и другими звездами, рецепты вкусных блюд и кулинарные лайфхаки.

За классный контент и креатив Сеничкин стал участником "Программы развития талантов" от Тик Ток. Теперь он один из первых узнает об обновлении соцсети и о трендах в теме кулинарии.

Руслан не останавливается и мечтает о миллионе подписчиков: "Теперь жду свой миллион не только просмотров, но и подписчиков! Миллион друзей, эй! Ищите, лайкайте @panda_senichkin и пишите мне, какие видео вам поснимать ", - комментирует Руслан. Ссылка на страницу: https://vm.tiktok.com/ZMdGVN39v/.

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Автор: Иван Божко