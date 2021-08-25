Совместно с Киевстар ТВ, платформой онлайн-телевидения группы 1+1 media и Киевстар, рассказываем, как устроен рынок OTT в Украине, какие преимущества и недостатки этого типа приема и какие тренды состоятся в отрасли Pay TV в ближайшее время.

Smart TV — это телевизор или приставка с встроенным доступом в Интернет, что представляет собой компьютерную систему, встроенную в телевизор с возможностью устанавливать дополнительные услуги.

Концепция "умный телевизор" предлагает множество полезных взаимодействий между зрителем и системой. Широкий спектр функций будет по нраву каждому из членов семьи, ведь Smart TV позволяет устроить собственный кинотеатр, не выходя из дома. А вместе с Киевстар ТВ зритель получает телевидение, фильмы, сериалы, шоу и другие программы в простом и легальном доступе.

Кроме того, встроенный браузер дает возможность просматривать новости, сайты, лекции, фото, видео, сообщения на большом экране. Для детей использование Smart TV может использоваться как с развлекательной, так и с учебной целью: в меню есть множество игр и познавательных приложений. Опция родительского контроля и дистанционного управления делает использование Smart TV безопасным.

Также есть функции, которые сохранят не только время, но и нервы: голосовой поиск, запись программ, концертов, которые впоследствии можно просматривать с любого другого устройства; видеозвонки (при условии, что есть камера и микрофон), доступ к жесткого диска, флешки, облачных сервисов, доступ к одновременного просмотра на разных устройствах (телефон, планшет, компьютер).

Также можно послушать музыку, подкасты, радио, проводить онлайн-тренировки и наблюдать за симуляторами отдыха (камин, водопад, звуки природы и тому подобное).

Способы подключения

- Wi-Fi

- LAN

ТОП приложения для Smart TV

Киевстар ТВ (телевидение, фильмы, сериал, программы)

YouTube и YouTube Kids (видеоблоги). YouTube Kids имеет функцию родительского контроля

Gismeteo (прогноз погоды)

Body Workout (онлайн и офлайн тренировки)

WebCam World (виртуальные путешествия по миру)

Twitch (видеонаблюдение)

Tik Tok

Kitchen stories (блог о еде, блюдах и рецептах)

Gboard (виртуальная клавиатура для удобной коммуникации)

Streets (обзор ресторанов)

Киевстар ТВ (футбольные трансляции)

Технология SMART не требует смены самого телевизора.

А приобретя мультимедийную приставку, любой телевизор легко превратится в новое "умное" устройство с доступом к интернет-ресурсам и сетевым сервисам.

Самые популярные приставки имеют операционную систему Android TV, что позволяет синхронизировать данные, которые есть на вашем Google аккаунте. С помощью этой функции на большом экране можно пользоваться всеми приложениями, подключенными к вашему аккаунту: Play market, Google игры, Google music, Google films, Google video, Internet браузеры и любые другие установки.

Чтобы попробовать технологию Smart TV, можно воспользоваться специальным предложением от Киевстар ТВ: купить тюнер iNeXT TV3s в магазине Киевстар и получить в подарок доступ к пакету "Премиум HD" в рамках услуги " Киевстар ТВ в течение 6 месяцев. iNeXT TV3s – это сетевой медиаплеер с поддержкой 4K Ultra HD, в котором предусмотрены все современные интерфейсы, поэтому к тюнеру можно подключать различные цифровые устройства. Это позволит попробовать все преимущества просмотра эфирного телевидения, видеобиблиотеки в цифровом и HD-качестве.

Автор: Иван Божко