Smart TV — это телевизор или приставка с встроенным доступом в Интернет, что представляет собой компьютерную систему, встроенную в телевизор с возможностью устанавливать дополнительные услуги.
Концепция "умный телевизор" предлагает множество полезных взаимодействий между зрителем и системой. Широкий спектр функций будет по нраву каждому из членов семьи, ведь Smart TV позволяет устроить собственный кинотеатр, не выходя из дома. А вместе с Киевстар ТВ зритель получает телевидение, фильмы, сериалы, шоу и другие программы в простом и легальном доступе.
Кроме того, встроенный браузер дает возможность просматривать новости, сайты, лекции, фото, видео, сообщения на большом экране. Для детей использование Smart TV может использоваться как с развлекательной, так и с учебной целью: в меню есть множество игр и познавательных приложений. Опция родительского контроля и дистанционного управления делает использование Smart TV безопасным.
Также есть функции, которые сохранят не только время, но и нервы: голосовой поиск, запись программ, концертов, которые впоследствии можно просматривать с любого другого устройства; видеозвонки (при условии, что есть камера и микрофон), доступ к жесткого диска, флешки, облачных сервисов, доступ к одновременного просмотра на разных устройствах (телефон, планшет, компьютер).
Также можно послушать музыку, подкасты, радио, проводить онлайн-тренировки и наблюдать за симуляторами отдыха (камин, водопад, звуки природы и тому подобное).
Способы подключения
- Wi-Fi
- LAN
ТОП приложения для Smart TV
- Киевстар ТВ (телевидение, фильмы, сериал, программы)
- YouTube и YouTube Kids (видеоблоги). YouTube Kids имеет функцию родительского контроля
- Gismeteo (прогноз погоды)
- Body Workout (онлайн и офлайн тренировки)
- WebCam World (виртуальные путешествия по миру)
- Twitch (видеонаблюдение)
- Tik Tok
- Kitchen stories (блог о еде, блюдах и рецептах)
- Gboard (виртуальная клавиатура для удобной коммуникации)
- Streets (обзор ресторанов)
- Киевстар ТВ (футбольные трансляции)
Технология SMART не требует смены самого телевизора.
А приобретя мультимедийную приставку, любой телевизор легко превратится в новое "умное" устройство с доступом к интернет-ресурсам и сетевым сервисам.
Самые популярные приставки имеют операционную систему Android TV, что позволяет синхронизировать данные, которые есть на вашем Google аккаунте. С помощью этой функции на большом экране можно пользоваться всеми приложениями, подключенными к вашему аккаунту: Play market, Google игры, Google music, Google films, Google video, Internet браузеры и любые другие установки.
Чтобы попробовать технологию Smart TV, можно воспользоваться специальным предложением от Киевстар ТВ: купить тюнер iNeXT TV3s в магазине Киевстар и получить в подарок доступ к пакету "Премиум HD" в рамках услуги " Киевстар ТВ в течение 6 месяцев. iNeXT TV3s – это сетевой медиаплеер с поддержкой 4K Ultra HD, в котором предусмотрены все современные интерфейсы, поэтому к тюнеру можно подключать различные цифровые устройства. Это позволит попробовать все преимущества просмотра эфирного телевидения, видеобиблиотеки в цифровом и HD-качестве.