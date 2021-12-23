К Новому году и Рождеству, 21 декабря куратор Право на Освіту, телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук и основательница Школы Супергероев Евгения Смирнова, заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан, учителя, врачи, волонтеры открыли школу для учеников пациентов в гематологическом отделении Харьковской клинической детской больницы № 16.

Первым уроком в новом классе для семи маленьких пациентов стал Урок мечтаний, чтобы учиться мечтать без границ и никогда не сдаваться. Это первая Школа Супергероев на Востоке.

В классе смогут учиться дети, вынужденные длительное время находиться вне обычной жизни – из-за лечения серьезных заболеваний в условиях стационара. Уроки проходят в трех форматах: групповые занятия в классе, индивидуальные уроки у кровати и дистанционная форма для детей, находящихся в изолированных боксах. Местные учителя школы №70 станут образовательными терапевтами для маленьких пациентов школы. Как отметила директор школы Татьяна Положий: "Мы будем заботиться, чтобы в классы приходили учителя с ценностями, и дети не чувствовали, что оказались в тяжелых обстоятельствах". Право на образование и доступ к образованию – это необходимость номер один для детей.

В классе сделан ремонт, установлен кондиционер. Пространство укомплектовано партами, мультимедийной доской, шкафами и мягкой мебелью, ноутбуками с доступом в Интернет, канцелярией. Школа полностью укомплектована учебниками и книгами издательства Ранок.

По словам куратора школы, осуществилась ее мечта - первая школа для маленьких пациентов на Востоке, и это Харьков. Первый шаг к расширению географии на Востоке школ при больницах сделан. Двигаемся дальше: "Этот год щедр к нам. Сегодня сбылась, еще одна моя мечта, к которой так долго шли, теперь маленькие пациенты Харьковщины так же будут иметь доступ к качественному и добродушному образованию во время пребывания в больничных стенах. Это победа большой команды! Восьмая школа при больнице, открыта в результате четырех лет работы. Эта школа запущена стараниями местных властей, бизнеса, небезразличных людей. Вместе – мы сила. Со следующего года Школы Супергероев переходят под финансирование государства. Мы делаем это ради глаз, которые сейчас будут на уроке мечтаний. Они – наше будущее. И не важно, что сейчас они находятся в больнице. У них много сил и горячие сердца", – сказала Наталья Мосейчук.

За активную общественную деятельность, весомый личный вклад и поддержку детей Харьковщины телеведущую наградили почетной грамотой Харьковского горсовета.

Евгения Смирнова онлайн из Киева присоединилась к открытию и поблагодарила инициаторов за поддержку проекта сети "Школ Супергероев": "Лучшего завершения года невозможно было пожелать. Основное, что мы продолжаем делать, – это предоставлять лучшие образовательные возможности детям. Сегодня открылся класс в Харькове и, как вы видите, здесь есть лучшие возможности обучения маленьких супергероев".

В новом классе прошел первый урок – Урок мечтаний. Маленьким пациентам рассказали, как нужно учиться мечтать по-настоящему и видеть широкие горизонты, знать, как идти к цели, не сдаваться, потому что мечта открывает жизненное призвание. Согласно проведенному исследованию дети, которые долго находятся в больницах, готовы больше помогать другим.

28 октября 2021 правительство приняло постановление "Об обеспечении организации предоставления образовательных услуг детям, которые находятся на стационарном лечении, или которым оказывается реабилитационная помощь".

Согласно постановления правительства школа должна появиться с 1 января 2022 года. Финансируется учреждение из государственного бюджета. Наталью Мосейчук пригласили в Наблюдательный Совет как стоящую в истоках создания Школы Супергероев.

В настоящее время "Школы Супергероев" работают в Киеве, Житомире, Херсоне, Хмельницком, Днепре. Харьковская "Школа Супергероев" – это уже 8 школа сети образовательных пространств в Украине. Благодаря сотрудничеству общественного сектора, учителей, местных властей и социально активного бизнеса.