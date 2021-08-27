Святослав Гринчук поделился впечатлениями от путешествий по городам Украины: стал гостем на свадьбе, упал с сапа и познакомился с ирландским волкодавом.

На днях из всеукраинского тура, посвященного 30-й годовщине Независимости Украины, вернулся Святослав Гринчук. Он провел в прямом эфире шесть выпусков ТСН. Уставший, но счастливый, кроме работы ведущий успел много чего интересного посмотреть. В Черкассах посетил настоящую свадьбу, в Кропивницком встретил огромного ирландского волкодава по имени Фунтик. В Николаеве прогулялся по самой длинной пешеходной улице города - Соборной. В Херсоне впервые встал на доску сап, а в Одессе получил в подарок настоящую фуражку капитана корабля.

Где бы Святослав Гринчук не был, к месту, где располагалась выездная студия ТСН, приходило огромное количество людей. Не только, чтобы вживую посмотреть эфир, но и чтобы лично познакомиться с приветливым ведущим и сделать с ним селфи. Очередь из поклонников к Гринчуку стояла еще почти час.

Только во время выпуска из Каланчака, поселок на границе с Крымом, было безлюдно. Но Святослав подчеркнул - уверен, однажды ТСН проведет прямой эфир с полуострова и начнет со слов "Крым - это Украина!"

"Трехнедельный марафон ко Дню Независимости - амбициозный и просто по-человечески - смелый эксперимент команды ТСН. Лично я буду вспоминать его с теплотой, как гулял с гигантской собакой, пробовал вкусные арбузы и кукурузу на пляже, варил плов, плел маскировочные сетки, катался на катамаранах и катерах и занимался йогой, падал с доски в Днепр и даже стал гостем на настоящей свадьбе. Я рад, что эти воспоминания останутся со мной навсегда", - поделился впечатлениями Святослав Гринчук.

Кстати, Святослав рассказал, что когда вернулся из командировки, что его маленькая дочь Дзвинка очень обрадовалась, когда увидела на папе подарок - фуражку как у настоящего моряка. Но и расстроилась, ведь узнала, что папа вернулся домой без того огромного пса из Кропивницкого.

Напомним, что Святослав Гринчук попарно вел вечерние эфиры ТСН с Наталией Мосейчук, которая в этот период работала в других городах Украины. Финалом тура ТСН стал спецвыпуск 24 августа, в Киеве, на Золотых Воротах, в сам День Независимости Украины.

Ведущими прямого эфира стали Алла Мазур, Наталия Мосейчук и Лидия Таран. Зрители увидели яркие перформансы с известными украинцами, которые стали символами эпохи: Тины Кароль, Джамалы, The HARDKISS, ТНМК, Pianoбой и других.

Спецпроект ТСН создали в коллаборации с Big Entertainment Shows.

Автор: Григорий Бондарь