Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Эта мысль относится и к выбору стоматологии. Ведь стоматологических кабинетов и клиник в Киеве десятки, а популярны единицы. И среди лучших – украинско-швейцарская стоматология Healthy Dent.

Стоматологическая клиника Healthy Dent в Киеве отмечает первый юбилей – 10 лет. За это время стоматология вошла в число ведущих клиник столицы. Это медицинское учреждение высшей категории, где предоставляется полный спектр стоматологических услуг. Обслуживаются пациенты без возрастного ценза, поэтому клинику выбирают в качестве семейной стоматологии.

Почему пациенты обращаются в частную стоматологию

Казалось бы, проще всего обратиться к стоматологу в поликлинику по месту жительства. Это на первый взгляд, а на практике чаще выходит иначе. Очереди, унылая атмосфера, «уставшее» медицинское оборудование способны отпугнуть любого. Вот почему клиенториентированный сервис привлекает все больше пациентов.

Пациенты Healthy Dent называют 3 главных преимущества клиники:

Новейшее оборудование: клиника оснащена техникой, необходимой для современного эффективного лечения и диагностики пациентов. Профессиональные стоматологи: дипломированные стоматологи-терапевты, ортодонты, имплантологи, хирурги, пародонты и другие профильные специалисты. Врачи стоматологии стажируются в Швейцарии. Позитивная атмосфера: если профессиональные дантисты еще и добрые, то это просто мечта пациента. Доброжелательность персонала – одно из главных условий повторного обращения в стоматологию. В Healthy Dent индивидуальный подход к каждому посетителю клиники реализуется не на словах, а в действиях. Маленькие же посетители семейной стоматологии с первого визита понимают, что зубы лечить не страшно и не больно, а даже интересно.

Клиника работает по лицензии, актуальность которой можно проверить на сайте Минюста Украины, получила сертификат качества на товары и услуги, применяет материалы и инструменты, сертифицированные Государственным потребительским стандартом Украины.

Какие услуги предлагает клиника полного цикла

За 10 лет работы семейную стоматологию на Печерске посетили более 9000 пациентов, спектр стоматологических услуг расширился до 30 направлений. Клиника располагает оборудованием и специалистами для решения стоматологических проблем любого уровня сложности: от лечения молочных зубов до челюстных операций. Сопровождение пациента осуществляется на всех этапах лечения.

Направления работы стоматологии Healthy Dent:

лечение зубов;

дентальная имплантация;

лечение заболеваний десен;

хирургическая стоматология;

протезирование;

исправление прикуса;

детская стоматология.

Лечиться в частной клинике с выгодой для пациента

Частная стоматология подразумевает платные услуги. Однако платно – не всегда означает нереально дорого. В случае с Healthy Dent – это на 100% доступные цены. А отдельные опции пациент может получить бесплатно. Например, каждый вторник проводится день открытых дверей для юных пациентов: в подарок – рентген-диагностика и осмотр врача. При установке мобильного приложения Healthy Dent специалисты клиники также консультируют бесплатно.

Сэкономить помогут постоянно действующие акции, «горячие часы», скидки на отдельные виды услуг, программа лояльности. При установке брекетов есть возможность сделать оплату в рассрочку. Стоматология сотрудничает с 20 ведущими страховыми компаниями Украины, поэтому в Healthy Dent лечатся пациенты в рамках страховой программы.

10 лет плодотворной работы позади, но семейная клиника Healthy Dent не собирается останавливается на достигнутом, а продолжает совершенствоваться, оставаясь хедлайнером на рынке стоматологических услуг.

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Автор: Иван Бойко