Вам срочно требуются деньги, а из всех возможных вариантов только продажа автомобиля? Но продать авто с пробегом быстро не всегда получается. Особенно если он имеет явные дефекты, был в ДТП и так далее.
Чтобы решить вопрос продажи б/у автомобиля быстро, стоит воспользоваться услугой "автовыкуп Киев". Что это такое?
За 10 лет практики мы не только заработали репутацию, гарантирующую защиту ваших интересов, но и доказали, что наши цены на выкуп авто одни из самых привлекательных на рынке. Все потому, что наша компания СкупАвто сопровождает вас от момента обращения к нам до завершения сделки. Что мы предлагаем:
- Оплата стоимости авто в день подачи заявки.
- Нам абсолютно все равно, какого цвета, модели ваш автомобиль, какой у него пробег и какие проблемы с ним приключились. Мы привыкли решать вопросы с повреждениями авто любой степени тяжести. Поэтому гарантируем, что аварийный после ДТП или просто изношенный автомобиль мы выкупом по очень выгодной для вас цене. Так вы экономите время на поиск покупателя.
- Наши оценщики и юристы сделают свою работу бесплатно. Кстати, если авто не на ходу, то эвакуатор тоже оплачиваем мы сами. Наши расходы нами просчитаны заранее, мы не работаем себе в минус, но готовы предоставить максимально комфортные для вас условия.
- Выплачиваем до 95 процентов от рынка за автомобиль в любом состоянии. Это одна из наиболее высоких цен на существующем рынке автовыкупа.
- Вся документация будет оформлена профессиональным юристом. Вам потребуется предоставить документы на авто и паспорт.
- Если вам нужно понимание, в какую стоимость ваша машина может быть оценена, пришлите в мессенджер фото со всех ракурсов. Оценка будет предварительная, но обычно она близка к финальной.
Все сделки оформляются "белыми", никаких подводных камней, возвратов денег и прочих неприятностей. Заявку можно оставить на сайте или через оператора.
Как мы работаем
Все просто, как дважды два:
- Оставляете заявку на сайте или по телефону;
- К вам направляется оценщик;
- 10-15 минут оценщик осматривает авто и назначает финальную цену;
- При согласии сторон передача денег осуществляется на месте.
У нас нет выходных и перерывов на обед. Если вы попали в ДТП ночью, мы поможем избежать длительных разбирательств. Юристы помогут уладить бумажные вопросы. Опытные оценщики поддержат морально. Поверьте, они видели различные аварии, справлялись с очень сложными ситуациями. У них найдутся варианты решения и вашей проблемы.
Для на не важен район выкупа автомобиля, если вы находитесь в Печерском, Подольском, Оболонском, Соломенском, Днепровском, Деснянском, Голосеевском, Дарницком, Святошинском, Шевченковском или любом другом районах, мы прибудем на место за 15-30 минут.
Вопрос с вашим авто от обращения до получения денежной суммы решится за час, если вы находитесь в Киеве. Чуть дольше, если вы ваше местоположение в области, но тоже оперативно. Немного сложнее обстоит дело с кредитными автомобилями. Но обременение не приговор, мы решаем и такие вопросы.
Выкуп автомобилей может быть связан с любым вашим решением. Кто-то отчаялся отремонтировать машину с большим пробегом. Кто-то взял железного коня не по карману, и теперь страдает от дороговизны обслуживания. Кто-то по стечению обстоятельств попал в аварию, нет сил, возможностей и финансов на восстановление автомобиля. А может, просто хочется продать старую машину и взять новую. Нам нет
разницы, почему вы решились на продажу. Мы поможем осуществить ее быстрее, чем вы сделаете это сами.