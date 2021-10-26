Вам срочно требуются деньги, а из всех возможных вариантов только продажа автомобиля? Но продать авто с пробегом быстро не всегда получается. Особенно если он имеет явные дефекты, был в ДТП и так далее.

Чтобы решить вопрос продажи б/у автомобиля быстро, стоит воспользоваться услугой "автовыкуп Киев". Что это такое?

За 10 лет практики мы не только заработали репутацию, гарантирующую защиту ваших интересов, но и доказали, что наши цены на выкуп авто одни из самых привлекательных на рынке. Все потому, что наша компания СкупАвто сопровождает вас от момента обращения к нам до завершения сделки. Что мы предлагаем:

Оплата стоимости авто в день подачи заявки.

Нам абсолютно все равно, какого цвета, модели ваш автомобиль, какой у него пробег и какие проблемы с ним приключились. Мы привыкли решать вопросы с повреждениями авто любой степени тяжести. Поэтому гарантируем, что аварийный после ДТП или просто изношенный автомобиль мы выкупом по очень выгодной для вас цене. Так вы экономите время на поиск покупателя.

Наши оценщики и юристы сделают свою работу бесплатно. Кстати, если авто не на ходу, то эвакуатор тоже оплачиваем мы сами. Наши расходы нами просчитаны заранее, мы не работаем себе в минус, но готовы предоставить максимально комфортные для вас условия.

Выплачиваем до 95 процентов от рынка за автомобиль в любом состоянии. Это одна из наиболее высоких цен на существующем рынке автовыкупа.

Вся документация будет оформлена профессиональным юристом. Вам потребуется предоставить документы на авто и паспорт.

Если вам нужно понимание, в какую стоимость ваша машина может быть оценена, пришлите в мессенджер фото со всех ракурсов. Оценка будет предварительная, но обычно она близка к финальной.

Все сделки оформляются "белыми", никаких подводных камней, возвратов денег и прочих неприятностей. Заявку можно оставить на сайте или через оператора.

Как мы работаем

Все просто, как дважды два:

Оставляете заявку на сайте или по телефону;

К вам направляется оценщик;

10-15 минут оценщик осматривает авто и назначает финальную цену;

При согласии сторон передача денег осуществляется на месте.

У нас нет выходных и перерывов на обед. Если вы попали в ДТП ночью, мы поможем избежать длительных разбирательств. Юристы помогут уладить бумажные вопросы. Опытные оценщики поддержат морально. Поверьте, они видели различные аварии, справлялись с очень сложными ситуациями. У них найдутся варианты решения и вашей проблемы.

Для на не важен район выкупа автомобиля, если вы находитесь в Печерском, Подольском, Оболонском, Соломенском, Днепровском, Деснянском, Голосеевском, Дарницком, Святошинском, Шевченковском или любом другом районах, мы прибудем на место за 15-30 минут.

Вопрос с вашим авто от обращения до получения денежной суммы решится за час, если вы находитесь в Киеве. Чуть дольше, если вы ваше местоположение в области, но тоже оперативно. Немного сложнее обстоит дело с кредитными автомобилями. Но обременение не приговор, мы решаем и такие вопросы.

Выкуп автомобилей может быть связан с любым вашим решением. Кто-то отчаялся отремонтировать машину с большим пробегом. Кто-то взял железного коня не по карману, и теперь страдает от дороговизны обслуживания. Кто-то по стечению обстоятельств попал в аварию, нет сил, возможностей и финансов на восстановление автомобиля. А может, просто хочется продать старую машину и взять новую. Нам нет

разницы, почему вы решились на продажу. Мы поможем осуществить ее быстрее, чем вы сделаете это сами.

Автор: Иван Бойко