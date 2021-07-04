Этой горячей женщиной оказалась Львица.

Астрологи уверяют, что только настоящий мужчина способен приручить неукротимую, горячую, страстную, свободолюбивую Львицу. И сейчас вы поймете почему.

Львицы с рождения привыкли к тому, что всегда находятся в центре внимания. Если вы хотите, чтобы она была рядом с вами, уделяйте ей как можно больше своего времени. Помните, она - пуп земли, и с этим ничего не поделаешь.

Кроме того, они очень романтичны и любвеобильны. Эти женщины могут отдать вам всю свою любовь и нежность, если будут уверены во взаимности. При этом не стоит посягать на их свободу. Иначе вы рискуете оказаться в "черном списке". Если же вам все-таки удастся принять тот факт, что Львицы достаточно свободолюбивые, то они с радостью возьмут вас с собой на какую-то вечеринку.

У этих женщин много положительных качеств, но есть и еще одно, с которым не все мужчины готовы смириться. И это скандальность. Да-да, это горячие, взрывоопасные женщины, которые ни перед чем не остановятся. Они с легкостью теряют самообладание, если вы задели их чувства. Единственный способ хоть как-то вернуть ее расположение - это лесть, много лести, и еще больше лести.

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Благодаря своей такой натуре Львицы считаются лучшими любовницами, так как у них повышено либидо, самооценка и они всегда готовы наградить вас лучшим сексом, который только может произойти в вашей жизни. Ваше удовольствие для них прежде всего, так как женщины этого знака Зодиака в очередной раз захотят доказать свое превосходство.

Если вы хотите получить именно женщину-Львицу, тогда проявляйте к ней максимум внимания, дайте ей понять, что она вам нужна и что только она в ваших мыслях и сердце.

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Автор: Диана Могилевич