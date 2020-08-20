Как уберечься от отравления дыней или арбузом?

Дыни и арбузы опасны для здоровья, если в них добавляют нитраты и красители. Особенно тяжело переносят отравление нитратами дети и люди с ослабленным здоровьем. Как защитить свою семью, как правильно кушать дыню и арбуз? В статье вы найдете ответы на эти вопросы и рецепт вкусного мороженого из бахчевых от Lasunka.

Когда и где покупать?

В августе можно спокойно есть бахчевые. Они растут в естественных условиях на украинских полях, без добавления вредных добавок, а поэтому безопасны для здоровья.

При покупке обращайте внимание на место продажи бахчевых. Важно, чтобы оно было ограждено и под навесом. Не покупайте фрукты и ягоды возле дороги, они всего за несколько часов хранения впитывают тяжелые металлы и другие вредные вещества с автомобильных выхлопов.

Выбирайте средние по размеру арбузы и дыни, так как маленькие — могут быть незрелыми, а большие, скорее всего, выращены искусственно. Не стоит хранить разрезанные фрукты дольше 12 часов даже в холодильнике, так как на них могут начать активно размножаться бактерии.

Как правильно кушать?

Арбуз

Это естественный источник Калия и Цинка, а также простых углеводов. Его можно кушать даже большими порциями, по 500-700 грамм за 1 прием пищи.

Не рекомендуется есть арбуз перед сном из-за мочегонного эффекта. По той же причине лучше не увлекаться арбузом тем, у кого проблемы с почками. Нежелательно есть арбуз вместе со сладостями (шоколад, мармелад, конфеты), так как большое количество простых углеводов создает лишнюю нагрузку на органы пищеварения.

Дыня

Содержит много кальция, поэтому полезна для костей и зубов. В дыне также много витамина А и В, хлора, йода и фосфора. Дыня питательна и содержит много калорий, но при контакте с другой едой в желудке начинает бродить и вызывать метеоризм, поэтому ее лучше есть отдельно от основного приема пищи.

Не рекомендуется сочетание дыни с алкоголем и холодной водой, это тоже может привести к расстройству пищеварения.

Арбуз и дыню можно использовать и в готовке, например, их часто включают в рецепты мороженого. Попробуйте приготовить простой рецепт фруктового льда. Смешайте 140 грамм мякоти арбуза, 100 грамм мякоти дыни, 1 ст. л. меда, 15 грамм молочного или горького шоколада, 30 мл сладкого вермута (для запаха, по желанию). Измельчите все ингредиенты в блендере, разлейте заготовку по формочкам, вставьте палочки для мороженого и замораживайте в морозилке в течение нескольких часов. Все просто!

Соблюдайте эти простые правила, тогда арбуз и дыня принесут только пользу. Кушайте с удовольствием и будьте здоровы!

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Автор: УНИАН