Образ создают детали. Стильные серьги, оригинальный браслет, яркий элегантный кулон — залог гармоничного и завершенного имиджа. Подвески всегда привлекают взоры окружающих, подчеркивая декольте. Современный рынок продукции ювелирных изделий предлагает широкий модельный ряд кулонов на любой вкус. В отличие от других видов украшений, выбор которых зависит от размера и формы, кулоны открывают больше возможностей. Главные критерии в этом — индивидуальный вкус и предпочтения.

Специалисты магазина Укрзолото делятся секретами идеального выбора. Для этого стоит ознакомиться с разновидностями украшений, среди них:

декоративные кулоны ;

; религиозные;

защитные;

функциональные.

Каждый тип несет определенный символ и правила ношения. Декоративные модели кулонов сочетаются с экстравагантным образом, где присутствует много декора. В то время, как религиозные и защитные варианты подразумевают простоту и легкость в стиле.

Кулон, используемый в виде украшения

Многие девушки надевают кулон, чтобы привлечь внимание противоположного пола и иметь привлекательный внешний вид. Он может быть маленьким и крупным, в форме овала, сердца, капли и др. Дамы могут выбрать модели в виде геометрических фигур и различных абстракций. Трендовые кулоны представлены объемом и асимметрией, крупными габаритами и пышными формами.

Религиозные кулоны

Такая подвеска означает символ веры и выступает неким талисманом для своего хозяина. В данном случае декоративные элементы не имеют столь важного значения. Причем у каждой религии свои кулоны: у христиан — ладанки, у мусульман — изображение полумесяца. Купить украшение с религиозной тематикой для каждого верующего — святое дело. Для кулона, символизирующего религию, желательно подобрать простую цепочку без вставок и декорированных элементов.

Кулон-медальон

Изделие выполняется из различных сплавов, в форме круга или овала, часто декорируется драгоценными и полудрагоценными камнями. В основном такие кулоны имеют романтический стиль, внутри него хранят фотографию или памятную вещь. Медальон станет отличным вариантом в качестве подарка, как мужчине, так и женщине. Только цена качественного изделия не для каждого будет доступна.

Защитный кулон

Представленный кулон защищает от сглаза, считается, что он приносит успех своему владельцу. Талисман обычно изготавливается в форме ключика, клеверного листа или денежного дерева. Лучший выбор — наличие камней кварца и александрита. Они оберегают от агрессии, снимают нервное напряжение и стресс.

Эксперты магазина Ukrzoloto советуют ориентироваться не только на внешний вид украшения, но и качественные характеристики. Качество изделий напрямую отражается на их эксплуатации.

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Автор: УНИАН