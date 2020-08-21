Юлия Гершун: ОО «Молодежь, которая создает государство» призвана способствовать повышению уровня гражданского сознания новых поколений

«Молодежь, которая творит государство» - под таким названием в Украине начала свою деятельность общественная организация, главной целью которой является защита прав и свобод молодежи Украины, действенная помощь одаренным детям, содействие здоровому образу жизни, повышение культурного сознания молодежи, и тому подобное.

По словам одной из основательниц, Председателя общественной организации Юлии Гершун, «структура «Молодежь, которая создает государство» призвана способствовать повышению уровня гражданского сознания новых поколений и внедрению принципов демократии, дальнейшему формированию гражданского общества в Украине».

«Основной своей задачей мы видим построение системной работы по обеспечению развития творческого потенциала молодежи Украины, организацию их патриотического и эстетического воспитания. Мы стремимся разработать и внедрить ряд программ и проектов в культурной, социальной, политической и экономической сферах жизни молодых людей», - подчеркнула Юлия Гершун.

В ОО «Молодежь, которая создает государство» планируется плодотворное сотрудничество с государственными институтами, неправительственными организациями, благотворительными фондами и другими структурами и частными лицами, которые разделяют ценности и миссию организации.

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Автор: УНИАН