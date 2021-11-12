Инициатива "Чистое небо" совместно с IAB Украина выпустила третий гайд для рекламодателей, посвященный международному "черному списку" пиратских сайтов WIPO Alert от Всемирной организации интеллектуальной собственности. Это третий выпуск из серии гайдов, которые помогают участникам рекламного рынка систематизировать подходы и инструменты, чтобы избежать сотрудничества с такими ресурсами.

WIPO Alert может быть использован более чем в 190 странах мира, в том числе и в Украине, которая присоединилась к проекту в 2020 году при содействии Инициативы "Чистое небо". Сервис идентичен национальному черному списку blacklists.org.ua. В 2021 году в WIPO Alert были внесены первые четыре национальных ресурса, и процесс синхронизации продолжается.

"Для рекламной сферы WIPO Alert — это удобный и эффективный доступ к спискам пиратов из разных стран, что важно в условиях масштабирования рынка. В этом гайде есть все детали о том, как работает WIPO Alert, почему он важен для украинских рекламодателей, заботящихся о brand safety своих клиентов, и о сложностях в его использовании. Все больше игроков рекламного и медиарынков, а также государственных органов мы привлекаем в диалог о защите интеллектуальной собственности, ведь наш опыт и опыт международных коллег говорит о том, что наиболее эффективно в борьбе с пиратством является системное объединение усилий. Рад, что наш проект с серией гайдов развивается и надеюсь, что приведенные практические советы пригодятся участникам рекламного рынка", — говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы "Чистое небо".

Анастасия Байдаченко, СЕО IAB, добавляет: "Со временем и настройкой процедуры наполнения WIPO Alert, его использование будет облегчать процессы проведения рекламных кампаний для добросовестных рекламодателей. И также, вероятно, позволит начать переговорный процесс автоматического применения такого blacklist в рекламных интерфейсах глобальных паблишеров и платформ. Планомерный же процесс борьбы с несанкционированным использованием авторского контента позволит выйти на украинский рынок еще большему количеству мировых поставщиков видео, графического контента и книг".

Особенности работы с сервисом следующие. От Украины в WIPO Alert пока можно вносить только нелицензионные онлайн кинотеатры, однако в будущем станет возможным также добавлять ресурсы с музыкальным контентом, книгами и т.д. Важно, что для внесения пиратского ресурса не требуется судебное решение, которым был установлен факт такого нарушения. База WIPO Alert динамически обновляется, а сайты, решившие вопросы с нарушением прав интеллектуальной собственности, исключаются из нее. Инициатива "Чистое небо" обобщает предложения от владельцев контента добавить в список определенных нарушителей и предоставляет информацию Минэкономики, которая дальше передает его ВОИС. Рекламодатели также могут получить бесплатный доступ к черному списку, заключив пользовательское соглашение с ВОИС, но при условии сохранения конфиденциальности данных.

Вероника Логвиновская, Digital Buying Director dentsu Ukraine поддерживает использование WIPO Alert в своей практике, но отмечает возможные сложности. В частности, это увеличение времени на подготовку кампании к запуску, ведь из нескольких blacklist нужно будет сделать один, за исключением дубликатов. Увеличение времени на проверку доменов, на которых фактически было размещение. Возможна несинхронность обновления черных списков, и тогда встанет вопрос, какой из этих списков является приоритетным. "‎На начальном этапе одновременная работа с несколькими blacklists несколько усложнит работу рекламных агентств и рекламодателей, однако впоследствии после налаживания всех процессов наоборот упростит", — считает Вероника.

Александр Назаренко, руководитель отдела предотвращения фрода в MGID, заявил, что их платформа MGID уже проинтегрирована с WIPO Alert. "‎Мы используем эту информацию в своих автоматизированных рекламных системах, чтобы избежать размещения рекламных материалов на сайтах, работающих вне правового поля. Для украинских AdTech компаний интеграция с WIPO Alert – это возможность работать по международным стандартам во всем мире, а также стимул внедрять мировые практики борьбы с нелегальным контентом в Украине", – уверен Александр.

Кроме указанного, в гайде также есть подробное описание ближайших планов Инициативы "Чистое небо" для усиления защиты от пиратства. В частности, это законодательные изменения, и ИЧН их уже инициирует в диалоге с профильными комитетами ВРУ. В первую очередь Инициатива стремится запретить рекламу на нелегальных ресурсах, усилить наказание за финансирование пиратства — за счет закрепления отдельного состава преступления "Финансирование нарушения авторского права и смежных прав" и вынесение его за пределы общей статьи 176 УКУ. Это позволит дать четкие определения, какие действия следует считать таким финансированием, а также детализировать его способы.

Гайд №3, посвященный сотрудничеству с WIPO Alert, можно скачать по ссылке.

Автор: Григорий Бондарь