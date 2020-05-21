Заявление политической партии местного самоуправления о давлении на главу правления Александра Кондрашова

Пресс-служба политической партии местного самоуправления, сообщает:

В связи с распространением в некоторых СМИ информации дискредитирующего характера в отношении председателя совета партии Кондрашова Александра Николаевича, официально заявляем:

31.03.2020 г. партиец вернулся в Украину из очередной командировки с целью подготовки партии к участию в местных выборах. В данный момент занимается текущей партийной деятельностью.

В розыске не находится, к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Также обращаемся к коллегам из СМИ с просьбой проверять информацию о деятельности партии с помощью пресс-центра и других информационных каналов организации. Мы оставляем за собой право в случае необходимости обращения в суд.

Выражаем искреннюю надежду, что осенняя избирательная кампания 2020 будет соревнованием идей и программ лидеров общественного мнения местных общин.

Кондрашов Александр Николаевич (род. 12 августа 1974, Киев) - политик, государственный и общественный деятель, действующий Председатель Совета политической партии местного самоуправления, доктор наук по государственному управлению, доцент, заслуженный экономист Украины, государственный советник налогового и таможенного дела III ранга.

2013 - 16 марта 2014 - начальник ГУ Миндоходов в АР Крым, то есть руководил учреждением во время оккупации полуострова. Однако, в Миндоходов АР Крым во время начала оккупации под его руководством, до последнего держали на верхушке здания украинский флаг.

Женат, имеет троих детей.