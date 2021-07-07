Дата 7 июля обладает большой силой, способной исполнить желание.

7.07.2021 отмечается "зеркальная дата", которая обладает особенной силой. Нумерологи считают, что этот день имеет мощную энергетику и открывает "врата судьбы". События, происходящие в зеркальную дату, считаются судьбоносными. Нумерологи уверяют: всё, что случится с вами сегодня, имеет высший смысл.

7 июля – что обязательно нужно сделать

По утверждениям астрологов, в этот день раскрывается творческое начало человека. 7 июля стоит заняться творческим хобби, закончить проект или обучиться навыку. Полученные знания непременно пригодятся в будущем.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 5-11 июля: Водолеям и Весам нужно больше отдыхать7 июля также считается сильным родительским днем. Сходите в гости к родителям или проведите вечер вместе со своими детьми. Чтобы избавиться от недостатков в своей методике воспитания, нужно выписать на листок то, что вас беспокоит. Вечером листок нужно сжечь в пламени свечи.

По словам астрологов, в этот день вселенная принимает наше желание и воплощает его в жизнь. Желание должно быть искренним и выполнимым. Подробно представьте, чего бы вы хотели достигнуть. Распишите на листке пошаговые действия, которые помогут вам исполнить задуманное. Листок нужно сжечь в пламени свечи, а пепел развеять над водоемом.

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Автор: Екатерина Пулатова