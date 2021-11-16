Женское пальто – топовая вещь в гардеробе, без которой просто невозможно представить осень, весну или зиму. Но самый важный вопрос, который возникает у девушек как правильно выбрать и купить пальто в интернет-магазине VOVK.COM, учитывая особенности своей фигуры, разнообразие фасонов и тканей, из которых оно пошито. Сегодня постараемся более детально разобраться в этом вопросе.

Отправляясь на шопинг важно понимать все нюансы и правила выбора пальто, так как эта покупка чаще всего приобретается на несколько сезонов подряд. Именно поэтому выбирайте фасоны пальто, которые точно будут актуальными не только сейчас, но и через несколько лет. Важно также понимать, с чем вы будете его носить. Пальто обязательно должно подойти по цвету к основной части вашей одежды, а также подходить по дресс-коду для любого мероприятия.

Универсальное пальто на все случаи жизни

Выбирая себе пальто, девушка точно должна понимать свой ритм жизни и как чаще всего она будет передвигаться в нем – на машине или в общественном транспорте. Уже отталкиваясь от данного фактора, можно определить правильную длину и фасон пальто. Например, укороченное полупальто точно не защитит вас от ветра или холода, а длинный вариант будет не слишком удобен в метро или автобусе.

Что касаемо универсальной модели – то лучше остановить свой выбор на пальто средней длины или длины миди. Благодаря такой длине, вы сможете надеть под него любую одежду и сочетать такой фасон с обувью как на низком, так и высоком каблуке.

Еще одно важное условие при выборе пальто – чтобы оно прекрасно дополнило ваш стиль. Лучший вариант для стильных образов – пальто с принтом или без на запах, полупрямое или прямое. Такие модели будут модными всегда!

Как выбрать пальто: секреты и лайфхаки

А теперь пришло время более детально обсудить важные правила выбора пальто – на что именно следует обратить внимание перед покупкой.

Фасон по типу фигуры

Пальто – это та вещь, от посадки которой зависит весь образ в целом. Именно поэтому выбирайте модель исходя из особенностей своей фигуры. Обладательницам типа фигуры "песочные часы" можно выбирать любые понравившиеся фасоны, девушкам с фигурой "треугольник" стилисты предлагают модели с акцентом на плечи, например, с воротником или декором вверху. Что касаемо обладательниц пышной груди – им лучше сделать акцент на бедрах и талии, лучший вариант – А-силуэт.

Как выбрать размер

Очень внимательно подбирайте пальто по размеру. Даже если все ваши блузы и рубашки размера S, это не означает, что и верхняя одежда должна быть такой же. Важно, чтобы вещь не стесняла телодвижений, была комфортной, и вы точно смогли надеть под нее не футболку, а свитер оверсайз крупной вязки.

Состав ткани

Хотите, чтобы пальто было износоустойчивым и не потеряло свой внешний вид уже после одного сезона – внимательно читайте его состав ткани. Оптимальным решением будет выбирать пальто из шерсти, кашемира или твидовые модели. Менее практичными будут пальто из бархата или велюра.

Автор: Григорий Бондарь