ЖК Вуд Парк: успех киевского застройщика во время кризиса

Предыдущие и нынешний финансовые кризисы показали, что в таких условиях люди стараются вложить сбережения во что-то ценное, и зачастую они выбирают именно недвижимость. В такие времена отмечается рост спроса на небольшие квартиры в недорогих сегментах.

Строительная группа «Парк», компания с хорошей репутацией, известная приятными ценами при сравнительно адекватном качестве, успешно строит и заселяет жилые комплексы в Киеве в условиях карантина и кризиса.

В то время как строители активно строят, менеджеры отдела продаж консультируют клиентов по телефону, проводят дистанционные консультации по Вайберу, рассказывают о проектах и помогают подобрать лучший вариант жилья на Правом и Левом берегу столицы, показывают шахматку квартир, планировки, 3д визуализации и возможные интерьеры.

Строительная группа «Парк», пожалуй, является одной из быстрорастущих молодых строительных и девелоперских компаний в Украине. Строительная группа «Парк» – Лауреат премии «Украинский Строительный Олимп» 2019 года, в номинации Европейский уровень строительства: изысканная архитектура, качество и надежность.

Весной 2020 года, в то время, когда пандемия и её последствия оказали давление на рынок и весь строительный сегмент, Строительная группа «Парк» не сбавляя темпов, вручила всем клиентам ранее построенных домов ключи от квартиры и документы на право собственности. Сегодня жильцы заселяются и обустраиваются.

ЖК «Вуд Парк» – это новый уютный клубный дом, с видами на природу. Комфортное жильё прямо посреди леса. Комплекс спроектирован в современном архитектурном стиле, гармонично сочетающимся с окружающим пространством. Централизованные водоснабжение, канализация и подключение к городскому электричеству.

Недалеко от дома находится остановка общественного транспорта, школа и церковь. Поликлиника, детский сад, магазины. Пешая доступность объектов необходимой социальной инфраструктуры. Атмосфера уютного пригорода, среди элитной загородной недвижимости, что позволяет совместить удобства мегаполиса и преимущества загородной жизни.

Важным фактором при выборе недвижимости является хорошая экология и наличие зеленой зоны в непосредственной близости от дома. Очень немногие жилые комплексы могут похвастаться расположением в окружении обширного зеленого массива. ЖК «Wood Парк» находится на окраине настоящего леса, что создает ощущение жизни – не в многолюдной активной столице, а на курорте. Комплекс расположен на живописной поляне в одном из наиболее экологически чистых мест столицы.

Зеленые насаждения позволяют нивелировать влияние городской среды. Жизнь в лесу, и в то же время в городе и рядом с метро. Киевская прописка – на опушке леса. Можно выйти из дома и собирать грибы. И проводить больше времени на свежем воздухе.

О застройщике:

Строительная группа «Парк» – Лауреат премии «Украинский Строительный Олимп» в номинации Европейский уровень строительства: изысканная архитектура, качество и надежность.

Ежегодно профессиональной престижной премией награждаются строительные компании, которые успешно работают на рынке, и объекты, отличающиеся уникальным проектом, архитектурой, инновационностью или качеством. Строительная группа «Парк» оценена следующими авторитетными союзами и организациями: Союз специалистов по недвижимому имуществу, Союз малых средних и приватизированных предприятий, Ассоциация специалистов по недвижимости Украины.

С 2018 года Строительная группа Парк перешла на строительство жилых комплексов комфорт-класса. Это означает только высокое качество материалов. Поэтому для партнёрства и закупок компания выбирает лучших изготовителей и поставщиков. Бетон от Ковальской, металл Криворожстали и т.д., сообщает пресс-служба Строительной группы «Парк» www.kiev-park.com