В отличие от мужчины, женщина сразу после достижения оргазма может достичь следующего без рефрактерного периода. Удивили? Тогда читайте дальше.

В мире всего 2% женщин страдают фригидностью. А вот остальные 98%, если захотят, могут испытать оргазм. Как утверждают эксперты, помешать этому может недостаточное сексуальное просвещение, комплексы и незнание своего тела.

Часто мужчины не хотят узнавать что-то новое о своей женщине и пускают интимную жизнь на самотек. Журналисты собрали несколько фактов о женском оргазме, пишет OBOZREVATEL. Возможно, они помогут тебе лучше узнать свое тело, а мужчине - доставить тебе еще больше удовольствия.

Обезболивающее

Секс может помочь расслабиться, а хороший секс – еще и избавить от боли.

Один за другим

В отличие от мужчины, женщина сразу после достижения оргазма может достичь следующего без рефрактерного периода. Самое большое количество женских оргазмов, зарегистрированных врачами, на сегодня составляет 134 раза за час. А если достичь нескольких оргазмов подряд, то задержаться на "седьмом небе" можно надолго: мультиоргазм иногда достигает полутора часов.

В два раза дольше, чем у мужчин

Женский оргазм может длиться до 20 секунд, тогда как мужской только до 10.

Без прикосновений

Некоторые женщины испытывают чувство оргазма во время физических упражнений, медитируя или даже когда просто слишком возбуждены – "силой мысли". За это отвечает специальный отдел мозга – гипоталамус. А вот во время полового акта или мастурбации ощутить оргазм женщинам помогает генитальная сенсорная область коры мозга, таламус и мозжечок.

Обострение нюха

Оргазм усиливает выработку гормона пролактина, который активизирует работу области головного мозга, отвечающей за восприятие запахов. Поэтому женщины могут ощутить неприятный запах партнера, который до секса даже не замечали.

Крепкий сон

Тот же гормон пролактин способствует быстрому засыпанию. Кроме того, во время секса женщина чаще и глубже дышит, а это насыщает организм кислородом, что тоже способствует крепкому сну.

Ложное чувство влюбленности

Из-за больших выбросов окситоцина и вазопресина появляется сильное чувство привязанности и ощущение, что этот парень – тот единственный. Гормоны также являются причиной того, что женщинам после секса хочется обниматься и говорить со своим партнером.

Мешает лишний вес

У людей с избыточной массой тела наблюдаются нарушения в синтезе дофамина, из-за чего достичь "пика" в сексе довольно сложно.

Увеличение груди и уменьшение клитора

За несколько минут до оргазма грудь женщины набухает и увеличивается на несколько миллиметров в объеме, и ее размер становится больше до 1 см.

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Интересно, что в этот момент клитор, наоборот, в половину уменьшается. Спустя 5-10 секунд после оргазма и клитор, и грудь восстанавливают свои прежние размеры.

Точка G - это клитор

Самые прогрессивные исследователи прекратили спор о наличии в женском теле точки G. Но все же одни женщины могут оргазмировать во время внутренней стимуляции влагалища, другие же только из-за внешней клиторальной.

Женский оргазм: что известно

Автор: Иван Бойко