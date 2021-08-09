В мире всего 2% женщин страдают фригидностью. А вот остальные 98%, если захотят, могут испытать оргазм. Как утверждают эксперты, помешать этому может недостаточное сексуальное просвещение, комплексы и незнание своего тела.
Часто мужчины не хотят узнавать что-то новое о своей женщине и пускают интимную жизнь на самотек. Журналисты собрали несколько фактов о женском оргазме, пишет OBOZREVATEL. Возможно, они помогут тебе лучше узнать свое тело, а мужчине - доставить тебе еще больше удовольствия.
- Обезболивающее
Секс может помочь расслабиться, а хороший секс – еще и избавить от боли.
- Один за другим
В отличие от мужчины, женщина сразу после достижения оргазма может достичь следующего без рефрактерного периода. Самое большое количество женских оргазмов, зарегистрированных врачами, на сегодня составляет 134 раза за час. А если достичь нескольких оргазмов подряд, то задержаться на "седьмом небе" можно надолго: мультиоргазм иногда достигает полутора часов.
- В два раза дольше, чем у мужчин
Женский оргазм может длиться до 20 секунд, тогда как мужской только до 10.
- Без прикосновений
Некоторые женщины испытывают чувство оргазма во время физических упражнений, медитируя или даже когда просто слишком возбуждены – "силой мысли". За это отвечает специальный отдел мозга – гипоталамус. А вот во время полового акта или мастурбации ощутить оргазм женщинам помогает генитальная сенсорная область коры мозга, таламус и мозжечок.
- Обострение нюха
Оргазм усиливает выработку гормона пролактина, который активизирует работу области головного мозга, отвечающей за восприятие запахов. Поэтому женщины могут ощутить неприятный запах партнера, который до секса даже не замечали.
- Крепкий сон
Тот же гормон пролактин способствует быстрому засыпанию. Кроме того, во время секса женщина чаще и глубже дышит, а это насыщает организм кислородом, что тоже способствует крепкому сну.
- Ложное чувство влюбленности
Из-за больших выбросов окситоцина и вазопресина появляется сильное чувство привязанности и ощущение, что этот парень – тот единственный. Гормоны также являются причиной того, что женщинам после секса хочется обниматься и говорить со своим партнером.
- Мешает лишний вес
У людей с избыточной массой тела наблюдаются нарушения в синтезе дофамина, из-за чего достичь "пика" в сексе довольно сложно.
- Увеличение груди и уменьшение клитора
За несколько минут до оргазма грудь женщины набухает и увеличивается на несколько миллиметров в объеме, и ее размер становится больше до 1 см.
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Интересно, что в этот момент клитор, наоборот, в половину уменьшается. Спустя 5-10 секунд после оргазма и клитор, и грудь восстанавливают свои прежние размеры.
- Точка G - это клитор
Самые прогрессивные исследователи прекратили спор о наличии в женском теле точки G. Но все же одни женщины могут оргазмировать во время внутренней стимуляции влагалища, другие же только из-за внешней клиторальной.