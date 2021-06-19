В этом году на Atlas Weekend выступят alyona alyona, ONUKA и KAZKA.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который состоится с 5 по 11 июля, в этом году пройдет в обновленном формате. Для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью, но большинство западных хэдлайнеров в этом году к нам не доедут, зато среди украинских групп есть масса интересных имен. Мы собрали для вас топ-5 украинских артистов, чьи выступления обязательно стоить посетить.

alyona alyona

alyona alyona называют «новой украинской рэп-звездой» и «сенсацией украинского рэпа». Однако известна она не только в Украине, но и далеко за ее пределами. В январе этого года артистка выиграла приз симпатий слушателей Public Choice Award премии Music Moves Europe Talent Awards.

alyona alyona записала фиты с такими популярными артистами, как Monatik, Kyivstoner, Алина Паш и даже Святослав Вакарчук. Ее новое слово в украинской музыке точно стоит услышать.

ONUKA

ONUKA – украинская группа, творчество которой основывается на смешении народных инструментов и электронной обработки. Необычным звучанием коллектив покорил не только соотечественников, но и Европу: клип на песню Vidlik, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, вошел в шорт-лист кинофестиваля фэшн-роликов в Берлине. А выступление группы ONUKA в на "Евровидении 2017" настолько покорило иностранные слушателей, что те со всех ног бросились знакомиться с творчеством музыкантов.

ДахаБраха

«ДахаБраха» - украинская группа, играющая в стиле «этно-хаос», связанном с этнической музыкой разных народов.

С концертами музыканты появлялись на самых известных фестивалях мира - Glastonbury, Roskilde festival, Bonnaroo, Lowlands, Womad, WOMADelaide, WOMEX, Sziget, Fusion, GlobalFEST, Helsinki Festival, Med, Mundial, Oslo World Music Festival, Pohoda, Rudolstadt, Cinars, Dublin World Music Festival, Ethno Port, Сотворение Мира, Этномеханика и других музыкальных событиях во всем мире. Были единственными представителями из Украины в легендарной передачи "Later ..." with Jools Holland на BBC, а также в эфирах радио KEXP и NPR.

Из-за чрезвычайно широкой географии выступлений - Колумбия, Бразилия, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Канада, Китай, Малайзия, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, большинство стран Европы, группа часто называют главным гастролером страны и послом Украины в мире.

KAZKA

KAZKA - украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. Ребята из коллектива уже успели стать украинской сенсацией, «феноменом», «прорывом года»; первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM. Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько музыкальных рекордов.

DAKH DAUGHTERS

Dakh Daughters - украинская женская театрально-музыкальная группа, выступающая в жанре «фрик-кабаре» и театрального перформанса. Участницы используют различные музыкальные инструменты: контрабасы, виолончели, фортепиано, маракасы, гитару, скрипку, барабаны, ксилофон, аккордеон, губную гармонику и бубен, «причём музыканты не привязаны к своим инструментам и легко ими меняются».

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Автор: Ольга Броскова