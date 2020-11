Анализируя основные потребительские настроения уже 8 лет подряд - Украинская народная премия помогает хорошо ориентироваться в большом разнообразии товаров и услуг, которые нас окружают. Рейтинг является квинтэссенцией рекомендаций украинских потребителей - друзей, соседей и коллег.

Для производителей этот конкурс является индикатором доверия потребителей, который стимулирует к совершенствованию и постоянному развитию.

История конкурса берет начало в 2013 году. Именно с этого времени украинцы получили возможность принимать непосредственное участие в оценке товаров и услуг, представленных на украинском рынке.

Благодаря строгому и неподкупному жюри в лице украинских потребителей победителями конкурса в этом году стали 487 компаний в 24 потребительских категориях.

Представляем вам часть победителей рейтинга Украинская народная премия 2020, в состав которого вошли лучшие украинские и международные бренды, такие как:

• HOTLINE.FINANCE - СТРАХОВОЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР)

• МАТЬ И ДИТЯ - КЛИНИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

• ЛЕЛЕКА - РОДДОМ

• IPOST - КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА

• KRAFT DECKENSYSTEME UKRAINE - ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОКИ

• MONEYVEO - СЕРВИС КРЕДИТОВ ОНЛАЙН

• VELADIS - РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ И ПРЕСЕРВЫ

• АЛАН - СОСИСКИ

• УМАНЬПИВО - ПИВО

• ПИВНАЯ ЛАВКА - СЕТЬ МАГАЗИНОВ РАЗЛИВНОГО ПИВА

• ЭКО-ЛАВКА - СЕТЬ МАГАЗИНОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

• ТАНТУМ РОЗА - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

• БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - СОРБЕНТ

• AMEL DENTAL CLINIC - СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

• GO IT - IT ОБРАЗОВАНИЕ

• LIQUI MOLY - МОТОРНЫЕ МАСЛА

• FONDY - СЕРВИС ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

• ИНТЕРГАЛ-БУД - ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ КИЕВА

• ДАТАГРУП - ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР

• INTERTOOL - НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

• INTERTOOL - ЛАЗЕРНЫЕ УРОВНИ

• DNIPRO-M - СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

• DNIPRO-M – СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

• LORDE® HYAL - ПРЕПАРАТ ОТ КАШЛЯ

• ДЕКАСАН - СРЕДСТВО ПРОТИВ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

• ЦИННАБСИН - ПРЕПАРАТ ОТ НАСМОРКА

• НООБУТ® IC - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• SKINORMIL - СРЕДСТВО ОТ УГРЕЙ

• ЙОД АКТИВНЫЙ (ЭЛИТ-ФАРМ) - СРЕДСТВО С ЙОДОМ

• MAPEI - СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

• ISOVER - УТЕПЛИТЕЛЬ

• MIRSON - ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

• OMRON - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

• НОВАЯ ПОЧТА - ДОСТАВКА ПОСЫЛОК

• NEW RECRUITING GROUP - РЕКРУТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

• SUPPORT.UA - СЕРВИС УСТАНОВКИ/РЕМОНТА ТЕХНИКИ

• SALTON - СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ОБУВЬЮ

• BREESAL - ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

• МЕДЛАБ - МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

• PYRAMIDA - ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

• SCHNEIDER ELECTRIC - РОЗЕТКИ

• SOMA FIX - СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕНА

• SMART SOLUTIONS - HR ПРОВАЙДЕР

• MILLENNIUM - ШОКОЛАД

• FOODEX - СЕРВИС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

• АКВАМАРКЕТ - ДОСТАВКА ВОДЫ

• YES - РЮКЗАКИ

• QUICK-STEP - ЛАМИНАТ

• RODOS - МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

• ХОМКА - СЕМЕЧКИ

Полный перечень из 487 компаний-победителей можно найти на официальном сайте Украинской народной премии.

https://www.ukrainian-choice.com/winners-2020

Автор: УНИАН