Персеиды - один из самых важных звездных потоков года. В этом году он начался 17 июля и будет длиться по 24 августа.
Близнецы
Близнецам звездопад Персеиды в этом году принесет удачу в отношениях. Астрологи советуют вам больше знакомиться, проявлять активность в общении и просто быть собой.
Читайте такжеАстрологи назвали самые завистливые знаки ЗодиакаЗвездный поток обещает вам усиление такого качества как понимание и эмпатия в отношениях с людьми.
Весы
С началом звездопада Персеиды Весы преображаются в лучшую сторону. Они становятся мудрее и внимательнее. В них неожиданно просыпается дар красноречия, поэтому им удается делать восхитительные комплименты.
Одиноким представителям Знака удастся привлечь внимание противоположного пола благодаря своей готовности прийти на помощь и проявить заботу.
Рыбы
Рыбам звездопад Персеиды обещает появление на горизонте человека, который подходит им по всем параметрам. Звезды не исключают возможность служебного романа. Особое внимание Рыбам стоит уделять внешности: носите больше ярких вещей.
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