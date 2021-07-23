Близнецам звездопад Персеиды в этом году принесет удачу в отношениях.

Персеиды - один из самых важных звездных потоков года. В этом году он начался 17 июля и будет длиться по 24 августа.

Близнецы

Близнецам звездопад Персеиды в этом году принесет удачу в отношениях. Астрологи советуют вам больше знакомиться, проявлять активность в общении и просто быть собой.

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Весы

С началом звездопада Персеиды Весы преображаются в лучшую сторону. Они становятся мудрее и внимательнее. В них неожиданно просыпается дар красноречия, поэтому им удается делать восхитительные комплименты.

Одиноким представителям Знака удастся привлечь внимание противоположного пола благодаря своей готовности прийти на помощь и проявить заботу.

Рыбы

Рыбам звездопад Персеиды обещает появление на горизонте человека, который подходит им по всем параметрам. Звезды не исключают возможность служебного романа. Особое внимание Рыбам стоит уделять внешности: носите больше ярких вещей.

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Автор: Иван Бойко