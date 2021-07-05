Транзит Белой Луны по знаку земной стихии – Козерогу, помогает достижению целей, получению реальных результатов от приложенных ранее усилий.

Цикл Белой Луны - 7 лет, она показывает связь со светлым Эгрегором. Транзит Белой Луны по знаку земной стихии – Козерогу, помогает достижению целей, получению реальных результатов от приложенных ранее усилий. Можно ожидать улучшений в глобальных масштабах – во многих государствах устанавливается порядок, происходят положительные изменения в мировой экономической политике.

Белая Луна в Козероге – это Светлый Сатурн – главный управитель Козерога - строгий учитель, планета норм, правил и ограничений, а также, Светлый Уран – независимый оригинал, второй управитель этого знака. В ближайшие 7 месяцев, пока Белая будет двигаться по знаку Козерога, в мире появятся новые харизматичные лидеры, талантливые стратеги, революционеры, формирующие общественное мнение, с развитым чувством долга и ответственности перед людьми, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июль 2021: когда стричь и красить волосыБелая Луна в Козероге оказывает защиту и поддержку тем, кто готов ставить реальные цели и достигать их, соблюдая дисциплину, обязательность и умеренность во всем. В ближайшее время важно определить глобальную цель, составить план работы и действовать, а результатом будет не только собственное возвышение, но и улучшение качества жизни других людей.

Сатурн – планета кармы, движется по Водолею до 7 марта 2023 года. Белая Луна в Козероге – кардинальная, земная, делает Сатурн мягче, добрее, все мы почувствуем потепление в ближайшие 7 месяцев. Через разумные самоограничения, самодисциплину, каждый человек может прийти к очень высокому уровню развития. Поэтому стоит воспользоваться этим периодом и составить долгосрочные планы, и, не откладывая на потом, заняться процессом реализации главных жизненных целей. Экономно расходуя свои ресурсы - довольствуясь малым, обходясь самым необходимым, можно добиться многого в ближайшие месяцы.

Период транзита Белой Луны по Козерогу - хорошее время для всех, кто занимается карьерой, для кого профессиональная деятельность, имеет главное значение. Наконец-то удается защитить диссертацию или получить одобрение со стороны государственных органов на реализацию грандиозного архитектурного или любого другого проекта. Главное, соблюдать правила и законы. Как правило, проверки, контроль, учет, в ближайшие месяцы будут проходить легко.

Также, в период транзита Белой Луны по Козерогу, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки давно затянувшийся процесс. Люди в это время готовы к революциям по идейным соображениям, к борьбе за свободу, равенство, братство. Очень важно найти единомышленников, применять креативный, нестандартный подход в делах, и тогда удается получить желаемое. Старайтесь включаться в новые, современные проекты, течения, направления. Если кто-то ищет работу со свободным графиком, то ваши старания увенчаются успехом.

Интенсивно развиваются инновационные технологии, сфера информации и связи, астрология и астрономия, точные науки, усовершенствуются космические аппараты и авиационное оборудование. Чувственно-эмоциональные связи в это время не являются главными. Многие готовы посвящать себя другим людям и раскрываться через общественные отношения.

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Автор: Иван Бойко