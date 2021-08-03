Цена на FED-тест почти достигла средней месячной зарплаты в Украине. Но стоит ли он таких денег и когда в нем точно нет смысла – объяснили врачи.

Стоимость теста на пищевую непереносимость стартует от 300 гривен – и достигает нескольких тысяч гривен. Например, тест на иммуноглобулины G стоит от 300 евро и выше, уточнила член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, wellness-диетолог с медицинским образованием Татьяна Кихтеева. По нынешнему курсу, это почти 10 тысяч гривен – или практически средняя заработная плата за июнь по Украине.

В то же время опытные диетологи считают, что цена теста на пищевую непереносимость не соответствует его эффективности. В подавляющем большинстве случаев пищевая непереносимость определяется с помощью обычной (и совершенно бесплатной) диеты, рассказали эксперты УНИАН в материале Пищевая непереносимость: как ее определять и кому можно не тратиться на тест.

Аналогично – с помощью диеты – выявляется и пищевая аллергия.

Читайте такжеУченые назвали пять факторов, уменьшающих размер мозга человекаЕсли человек слишком часто замечает у себя диарею после еды, его тошнит, у него начинается вздутие или общее недомогание – то пора начинать вести дневник питания. И по очереди исключать из рациона возможных виновников недомогания (зачастую это продукты, в составе которых много красителей, глутамат натрия или гистамина). Как только продукт-виновник исключен – улучшение можно будет наблюдать в первые же дни диеты.

А президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец даже считает, что тесты на пищевую непереносимость в определенной степени опасны.

Он объяснил, что генетические тесты практически всегда находят какие-то отклонения, какие-то генетические полиморфины, которые в будущем могут реализоваться (а могут и не реализоваться) в виде непереносимости того или иного вещества (лактозы, фруктозы и пр.). После чего человек переходит, например, на безлактозную диету – тем самым лишая свой организм кальция, калия и других полезных веществ, которые просто необходимы для нормального функционирования человека.

Ранее ООН сообщила, что здоровое питание недоступно почти половине населения планеты. Главные причины голода, недоедания и отсутствия доступа к здоровым и полезным продуктам питания – это бедность, социальное неравенство, высокие цены на продовольствие, вооруженные конфликты и природные катастрофы, в том числе связанные с изменением климата. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19.

Специалисты назвали здоровые привычки, которые на самом деле сокращают жизнь. Ученые уже доказали, что высокое потребление красного и обработанного мяса может увеличить риск злокачественной опухоли кишечника на 20-30%, добавила она.

Автор: Диана Беловодская