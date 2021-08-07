Девиз месяца: "Подумаю об этом завтра".

В августе звезды советуют Козерогам оставаться на своих позициях, даже если кажется, что вокруг слишком много проблем. Не поддавайтесь на провокации, тщательно все обдумывайте и не паникуйте - временные трудности не должны выбить вас из колеи. Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака не умеют любить.

Гороскоп карьеры в августе 2021

С самого начала месяца вам придется много работать и активно обучаться. Козерогам, которые занимают руководящие должности, необходимо найти способ уменьшить влияние человеческого фактора на рабочий процесс.

Читайте также2022 год кого: значение по восточному календарю, характеристика года, в чем встречатьВ первой декаде месяца все больше стоит обращаться к технике и науке, а не к людям. Кроме того, вам поступит множество предложений, связанных с интеллектуальной деятельностью.

Будьте осторожны с деньгами - август чреват необдуманными тратами. Постарайтесь держать это под контролем и не довести до критической ситуации.

Гороскоп любви в августе 2021

Одинокие Козероги в период с 1 по 15 августа окунутся в пучину страсти и чувств. Всю первую половину месяца на вас будет влиять Уран, который требует перемен, и коварная загадочная Луна. Используйте принцип: "Доверяй, но проверяй". Многие люди захотят использовать вас в своих корыстных целях.

Представители знака, которые уже находятся в отношениях, должны больше внимания уделять своей половинке. Только так получится избежать ссоры из-за влияния недругов. К 23 августа у многих Козерогов появится идея вступить в брак.

Козероги семейные в третьей декаде месяца получат множество незабываемых впечатлений. Старайтесь относиться с юмором ко всему происходящему, а ваш партнер станет надежным тылом для семьи.

Гороскоп здоровья в августе 2021

С 1 по 7 августа - лучший период, чтобы заняться лечением хронических заболеваний с помощью нетрадиционной медицины. Если таковых не имеете, то можете начать борьбу с вредными привычками.

Во второй декаде месяца проблем со здоровьем не будет, возможна легкая хандра. А вот ближе к концу месяца может проявиться аллергия на синтетику. Астрологи рекомендуют обновить гардероб и пополнить его вещами из натуральных тканей.

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Автор: Кристина Кащавцева