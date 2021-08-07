Девиз месяца: "Один в поле не воин".

Астрологи утверждают, что в последний месяц лета Водолеи смогут и продуктивно поработать, и отдохнуть. Главное - научиться взаимодействовать с окружающими, слушать и слышать их. Тогда у вас получится стать счастливым и реализовать все планы. Ранее мы рассказывали, какие 6 знаков Зодиака способны разрушить вашу жизнь.

Гороскоп карьеры в августе 2021

В первой декаде месяца звезды сулят представителям знака резкие перемены на профессиональном поприще. Амбициозные и целеустремленные личности сменят место работы или сферу деятельности. Способствовать этому будут творческая сила Урана и романтическое влияние Меркурия.

Более консервативные Водолеи также захотят перемен, но масштабы их будут скромнее: купят новый стол или технику.

С 14 по 20 августа - благоприятный период для заключения сделок и подписания договоров. Скорее всего, эти профессиональные отношения будут долгосрочными и прибыльными.

В материальном плане август будет неоднозначным. Первая половина пройдет под флагом множественных трат, а вот во второй и третьей декаде ожидайте прибыли, связанной с недвижимостью или возврат долга.

Гороскоп любви в августе 2021

Одинокие Водолеи с 1 по 10 августа отбросят свою нерешительность и войдут в наступление. Звезды советуют вам избавиться от комплексов и обрести уверенность в себе, тогда новые знакомства не заставят себя долго ждать. Некоторые представители знака даже могут захотеть чего-то серьезного. 10 и 11 августа - судьбоносные дни из-за влияния Луны, обратите особое внимание на этот период.

Читайте такжеНоволуние в августе - когда наступит, что можно и нельзя делатьВодолеи, которые уже успели обзавестись семьей, познают чувство удовлетворения и гармонии. С 12 по 23 число возможны размолвки, но они не приведут к крупной ссоре. Вы научитесь понимать партнера и налаживать взаимоотношения быстро.

С 21 августа коварная Луна может сподвигнуть вас на тайный роман или интрижку на стороне. Последствия такого действия вы обязательно почувствуете позже.

Гороскоп здоровья в августе 2021

В период с 1 по 12 августа Водолеи будут находиться в неожиданно возбужденном состоянии. Для того, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние и избежать травм, займитесь медитацией. 10 и 12 августа - лучшие дни, чтобы поплавать в реке, море или бассейне.

С 14 по 20 августа берегите свои ноги, так как они будут подвержены травмам. Делайте ванночки, носите удобную обувь и не участвуйте в длительных пеших прогулках или соревнованиях.

В третьей декаде месяца астрологи рекомендуют заняться своим внешним видом: посетить стилиста и косметолога. Последние дни августа откроют вам интересные лечебные практики, которыми вы будете пользоваться долго.

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Автор: Кристина Кащавцева