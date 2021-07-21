Такое название явление получило из-за цвета луны - в этот раз она обретает ярко-желтый оттенок. Полнолуние в июле будет выглядеть не менее захватывающе, чем кровавое суперлуние, которое все мы наблюдали в прошлом месяце.
Полнолуние 24 июля - одно из четырех самых главных в году и имеет огромное влияние на будущее. Именно поэтому рекомендуем отнестись к этому явлению серьезно.
Полнолуние в июле 2021 - как извлечь пользу
Ровно в 05:37 по Киеву украинцы увидят на небе полную луну. Она будет находиться в созвездии Водолея - свободолюбивого знака, который всегда идет навстречу новым начинаниям. Период полной луны - лучшее время для того, чтобы избавиться от старых привычек и разрушить стереотипы.
Читайте такжеНазваны самые опасные дни в июле 2021Роковая луна выпадает на 14-е лунные сутки. Это благоприятный день для любых активных действий. Изучение языков, изменения во внешности, занятия спортом или продвижение по карьерной лестнице - всё это стоит предпринимать именно во время полной луны в созвездии Водолея.
Что можно делать в полнолуние
Полнолуние 24 июля отразится на всех сферах жизни человека. Астрологи и тарологи рекомендуют внимательно относиться к каждой из них.
Работа и карьера
Эффективный период как для коллективной, так и для самостоятельной деятельности. Стоит прислушиваться к коллегам - их советы помогут вам в будущем. Благоприятна полная луна и для инвестиций, заключения договоров и даже смены работы. Только не совершайте опрометчивых поступков - взвесьте всё тысячу раз.
Любовь и дружба
Постарайтесь как можно больше взаимодействовать с близкими людьми. Полнолуние - мистический период и довольно странно влияет на каждого из нас, поэтому мелких ссор, увы, избежать не получится. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не “рубить с плеча”.
Семья и дом
Водолей предполагает обновление и движение к новым горизонтам. Именно поэтому в период полной луны желательно избавиться от старых вещей, убрать в доме или начать ремонт. Если запланировали строительство - положите первый кирпичик именно 24 июля. Тогда ваше жилище будет защищено от пожаров и других неприятностей.
Здоровье и красота
Астрологи рекомендуют в период “роковой луны” заняться своим физическим и духовным здоровьем. Займитесь спортом или медитациями, обратите внимание на свою внутреннюю и внешнюю красоту. Все изменения, начатые в полнолуние, принесут плоды в будущем.
Чего нельзя делать в полнолуние - запреты и предостережения
Полнолуние в знаке Водолея хоть и сулит изменения в жизни, но не считается благоприятным днем для кардинальных изменений. Поэтому не стоит:
- Давать деньги в долг;
- Делать заготовки на зиму;
- Вести работы в огороде или в саду;
- Проводить операции и ходить к врачу;
- Увлекаться алкогольными напитками.
Напоминаем, что мы подготовили для вас лунный календарь на июль, чтобы вы могли планировать свои дела тщательнее, ориентируясь на фазы Луны в этом месяце.
Полнолуние в июле 2021 для знаков Зодиака
Овен (21 марта - 20 апреля)
Неоднозначный день, следует быть осторожными. Вас ожидают неожиданные повороты судьбы, вследствие которых рискуете потерять деньги. Каждое решение может повлиять на будущее. Возможны проблемы в любовных отношениях. Менять место работы не рекомендуется - не достигнете желаемых результатов.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Звезды сулят новые эмоции в любовной сфере, но будьте осторожны - есть риск, что вы пытаетесь выдать желаемое за действительное.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Вас ждут новые победы в материальном смысле, но непредвиденные обстоятельства заставят потратиться. Возможно новое знакомство, но старайтесь мыслить рационально и не руководствоваться эмоциями.
Рак (22 июня - 22 июля)
День хорош для того, чтобы посмотреть вглубь себя и разобраться с проблемами, которые давно вас волнуют. Если сделаете все правильно, то наладится финансовая сфера жизни.
Лев (23 июля - 23 августа)
Сегодня вас ожидают неожиданные повороты судьбы, которые приведут к материальным потерям. Для того, чтобы этого не произошло, избегайте необдуманных поступков. Будьте внимательны к окружающим - они помогут решить ваши проблемы.
Дева (23 августа - 24 сентября)
Полнолуние дает возможности для избавления от чужих мыслей и отрицательной энергии. Если проигнорируете совет звезд, рискуете потерять деньги. Не доверяйте малознакомым - вас, скорее всего, обманут. Возможны проблемы со здоровьем.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Тяжелый день, который сулит конфликты с родными или коллегами. Старайтесь проявлять терпение и выдержку. Звезды не рекомендуют делать крупные вложения денег.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Благоприятный день, который поможет найти взаимопонимание с коллегами. Ваш авторитет в их глазах вырастет. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на чем-то одном. Обратите внимание на здоровье.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Полная луна благоприятно повлияет на профессиональную деятельность. Многих из вас похвалит руководитель. В личной жизни возможен обман, а новое знакомство закончится разочарованием.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Неоднозначный день, который принесет вам много проблем от людей. Старайтесь быть хладнокровными. Помните, что не все зависит от вас. Могут быть конфликты с противоположным полом.
Водолей (21 января - 19 февраля)
Лучше в этот день не проявлять никакой деловой активности. Ни в коем случае не совершайте крупные траты - велик шанс понести потери. Звезды говорят, что могут начаться конфликты с окружением из-за вашего нежелания "быть как все". Сохраняйте спокойствие и не реагируйте на обвинения.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
День высокой концентрации разных энергий. Астрологи советуют сосредоточиться на чем-то одном, чтобы не "перегореть". Проблемы родственников могут потребовать от вас финансовых вложений. Возможны обострения болезней ЖКТ.
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