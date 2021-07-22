Один из самых маститых голливудских хоррор-режиссеров Джеймс Ван (на его счету такие известные ужастики как "Пила", "Заклятие", "Астрал") представил первый трейлер своего нового фильма ужасов под названием "Воплощение зла".
Сюжет картины повествует о жизни девушки по имени Мэдисон, которая превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. И с каждым новым убийством зло становится всё ближе.
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В главных ролях снялись Аннабель Уоллис ("Проклятие Аннабель", "Мумия"), Мэдди Хассон ("Импульс", "Мистер Мерседес"), Джордж Янг ("Изоляция").
В украинский прокат фильм выйдет 9 сентября.
Ранее в сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта.
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