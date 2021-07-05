Обряды на Ивана Купала / фото ua.depositphotos.com

В ночь с 6 на 7 июля отмечается мистический праздник Ивана Купала. Существует множество примет и обычаев, связанных с этим днем. Традиция отмечать Ивана Купала насчитывает несколько веков. Наши предки верили, что в эту ночь на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и костер.

Гадания на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала девушки часто проводили ритуалы, чтобы узнать дату свадьбы или свою судьбу. Также в этот день проводят гадания на желание и здоровье.

  • Гадание на подорожнике. Девушка должна сорвать лист подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Затем нужно сказать: "Попутник-трипутник, ты живешь при дороге, видишь как старого так малого, покажи мне моего суженого". Тогда во сне ей приснится жених.
  • 12 трав. Перед сном девушка собирает травы и не глядя кладет их под подушку. Утром их следует рассмотреть. Если найдется 12 и больше разных трав - скоро свадьба.
  • Гадание на венке. Незамужние девушки пускают плыть венок по озеру или реке. Чей венок дальше всех отплывет – та первая выйдет замуж.
  • Гадание на костре. Если водоема нет, венки можно бросить в костер. У какой девушки венок быстрее догорит, та и выйдет замуж первой.
  • Заговор на деньги. Перед сном в стеклянную посуду с родниковой водой или росой нужно бросить монеты с большим номиналом. Утром их нужно вынуть и спрятать в доме, чтобы всегда деньги водились.
  • Гадание по клену на желание. Нужно загадать желание и наугад сорвать с клена листок. Если количество острых углов на листке четное - желание сбудется.
Ритуалы на Ивана Купала / фото ua.depositphotos.com

Главные приметы на праздник

В этот праздник внимательно наблюдают за погодой, чтобы узнать, какими будут ближайшие дни.

  • Ливень в этот день предвещает длительную засуху. А вот попасть под ливень для человека значит удачу в деньгах.
  • Дождь сегодня означает, что урожай пшеницы будет плохой.
  • Гром с молнией на праздник - орехи не уродятся.
  • Радуга в этот день сулит большую удачу.
  • Если погода солнечная и безоблачная - фруктов будет много.

Обряды и обычаи на Ивана Купала

Главный обычай купальской ночи связан с разжиганием большого костра. В давние времена у купальского костра собиралась вся деревня. Молодежь водила хороводы и плясала. В центр костра устанавливали колесо на шесте, которое символизировало солнце.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если прыжок успешный - любовь будет очень крепкой.В купальский костер также кидали рубашку больного человека, чтобы излечить его от хвори. 

Многие обряды на Ивана Купала связаны с водой. В эту дату купались в реках и озерах, умывались росой и ходили босиком по траве. Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Такие обряды имеют не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.

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Автор: Екатерина Пулатова