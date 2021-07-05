По преданиям, в купальскую ночь можно узнать свою судьбу.

В ночь с 6 на 7 июля отмечается мистический праздник Ивана Купала. Существует множество примет и обычаев, связанных с этим днем. Традиция отмечать Ивана Купала насчитывает несколько веков. Наши предки верили, что в эту ночь на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и костер.

Гадания на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала девушки часто проводили ритуалы, чтобы узнать дату свадьбы или свою судьбу. Также в этот день проводят гадания на желание и здоровье.

Гадание на подорожнике . Девушка должна сорвать лист подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Затем нужно сказать: "Попутник-трипутник, ты живешь при дороге, видишь как старого так малого, покажи мне моего суженого". Тогда во сне ей приснится жених.

. Девушка должна сорвать лист подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Затем нужно сказать: "Попутник-трипутник, ты живешь при дороге, видишь как старого так малого, покажи мне моего суженого". Тогда во сне ей приснится жених. 12 трав. Перед сном девушка собирает травы и не глядя кладет их под подушку. Утром их следует рассмотреть. Если найдется 12 и больше разных трав - скоро свадьба.

Перед сном девушка собирает травы и не глядя кладет их под подушку. Утром их следует рассмотреть. Если найдется 12 и больше разных трав - скоро свадьба. Гадание на венке . Незамужние девушки пускают плыть венок по озеру или реке. Чей венок дальше всех отплывет – та первая выйдет замуж.

. Незамужние девушки пускают плыть венок по озеру или реке. Чей венок дальше всех отплывет – та первая выйдет замуж. Гадание на костре. Если водоема нет, венки можно бросить в костер. У какой девушки венок быстрее догорит, та и выйдет замуж первой.

Если водоема нет, венки можно бросить в костер. У какой девушки венок быстрее догорит, та и выйдет замуж первой. Заговор на деньги . Перед сном в стеклянную посуду с родниковой водой или росой нужно бросить монеты с большим номиналом. Утром их нужно вынуть и спрятать в доме, чтобы всегда деньги водились.

. Перед сном в стеклянную посуду с родниковой водой или росой нужно бросить монеты с большим номиналом. Утром их нужно вынуть и спрятать в доме, чтобы всегда деньги водились. Гадание по клену на желание . Нужно загадать желание и наугад сорвать с клена листок. Если количество острых углов на листке четное - желание сбудется.

Главные приметы на праздник

В этот праздник внимательно наблюдают за погодой, чтобы узнать, какими будут ближайшие дни.

Ливень в этот день предвещает длительную засуху. А вот попасть под ливень для человека значит удачу в деньгах.

Дождь сегодня означает, что урожай пшеницы будет плохой.

Гром с молнией на праздник - орехи не уродятся.

Радуга в этот день сулит большую удачу.

Если погода солнечная и безоблачная - фруктов будет много.

Обряды и обычаи на Ивана Купала

Главный обычай купальской ночи связан с разжиганием большого костра. В давние времена у купальского костра собиралась вся деревня. Молодежь водила хороводы и плясала. В центр костра устанавливали колесо на шесте, которое символизировало солнце.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если прыжок успешный - любовь будет очень крепкой.В купальский костер также кидали рубашку больного человека, чтобы излечить его от хвори.

Многие обряды на Ивана Купала связаны с водой. В эту дату купались в реках и озерах, умывались росой и ходили босиком по траве. Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Такие обряды имеют не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.

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Автор: Екатерина Пулатова