В ночь с 6 на 7 июля отмечается мистический праздник Ивана Купала. Существует множество примет и обычаев, связанных с этим днем. Традиция отмечать Ивана Купала насчитывает несколько веков. Наши предки верили, что в эту ночь на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и костер.
Гадания на Ивана Купала
В ночь на Ивана Купала девушки часто проводили ритуалы, чтобы узнать дату свадьбы или свою судьбу. Также в этот день проводят гадания на желание и здоровье.
- Гадание на подорожнике. Девушка должна сорвать лист подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Затем нужно сказать: "Попутник-трипутник, ты живешь при дороге, видишь как старого так малого, покажи мне моего суженого". Тогда во сне ей приснится жених.
- 12 трав. Перед сном девушка собирает травы и не глядя кладет их под подушку. Утром их следует рассмотреть. Если найдется 12 и больше разных трав - скоро свадьба.
- Гадание на венке. Незамужние девушки пускают плыть венок по озеру или реке. Чей венок дальше всех отплывет – та первая выйдет замуж.
- Гадание на костре. Если водоема нет, венки можно бросить в костер. У какой девушки венок быстрее догорит, та и выйдет замуж первой.
- Заговор на деньги. Перед сном в стеклянную посуду с родниковой водой или росой нужно бросить монеты с большим номиналом. Утром их нужно вынуть и спрятать в доме, чтобы всегда деньги водились.
- Гадание по клену на желание. Нужно загадать желание и наугад сорвать с клена листок. Если количество острых углов на листке четное - желание сбудется.
Главные приметы на праздник
В этот праздник внимательно наблюдают за погодой, чтобы узнать, какими будут ближайшие дни.
- Ливень в этот день предвещает длительную засуху. А вот попасть под ливень для человека значит удачу в деньгах.
- Дождь сегодня означает, что урожай пшеницы будет плохой.
- Гром с молнией на праздник - орехи не уродятся.
- Радуга в этот день сулит большую удачу.
- Если погода солнечная и безоблачная - фруктов будет много.
Обряды и обычаи на Ивана Купала
Главный обычай купальской ночи связан с разжиганием большого костра. В давние времена у купальского костра собиралась вся деревня. Молодежь водила хороводы и плясала. В центр костра устанавливали колесо на шесте, которое символизировало солнце.
Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если прыжок успешный - любовь будет очень крепкой.В купальский костер также кидали рубашку больного человека, чтобы излечить его от хвори.
Многие обряды на Ивана Купала связаны с водой. В эту дату купались в реках и озерах, умывались росой и ходили босиком по траве. Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Такие обряды имеют не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.
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