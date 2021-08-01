Кто самый везучий знак Зодиака и в чем заключается везение остальных знаков Зодиака – рассказали астрологи.

Самый везучий знак Зодиака, утверждают астрологи с их гороскопами, это Близнецы.

Звезды помогают этому знаку в нужный момент добраться до нужного места и успеть сказать правильные слова в оптимальное время. К тому же по характеру Близнецы – оптимисты, и позитивный настрой играет немаловажную роль при реализации амбициозных планов представителей этого знака.

В чем заключается везение остальных знаков Зодиака

Рыбы – самый сильный, образно говоря – непотопляемый, знак Зодиака. Везет им и в отношениях с окружающими, поэтому всегда есть, кому протянуть им руку помощи.

Овен везуч в делах постельных и в азартных играх. Пари на крупные суммы с ними лучше не заключать.

Читайте такжеСоставлен рейтинг самых богатых женихов по знаку ЗодиакаСкорпион – знак расчетливый и прагматичный. У них зачастую имеется компромат на соперника и туз в рукаве – такой подход и обеспечивает им успех в делах.

Дева педантична и очень верна. Таких ценят и начальство, и друзья. Поэтому, хоть представителям этого знака и приходится много и кропотливо трудиться, но добиться желаемого им зачастую все же удается.

Стрелец – самый красивый знак Зодиака, у которого к тому же не бывает недобора: если эти люди что-то и теряют – им судьба воздает в другой сфере.

Очень добрый знак – Телец, и это подкупает окружающих его людей. Ему словно стараются воздать за заслуги – обеспечивая блатом и протекциями.

Рак везучий по части семейных отношений. Если уж представители этого знака сковали себя узами брака – то сделают всё, чтобы союз стал счастливым. А еще им очень везет со вкладами: они хорошо умеют инвестировать.

Лев довольно легко может прославиться: если у него какой-то талант (особенно в творческой сфере), то судьба так и будет подкидывать ему шансы реализовать себя. И амбициозный Лев будет только рад проявить себя. Главное – не лениться и не игнорировать подарки небесных светил.

Повезло с харизмой такому знаку Зодиака, как Весы. Так что они легко заводят знакомства (в том числе и полезные) – и "делегируют" на плечи друзей сложные и неприятные дела.

Козерог – ему повезло со здоровьем. А еще представители этого знака легко находят что-то для себя полезное: нужную вещь в магазине, кошелек на дороге, а порой – и целый клад в огороде.

В астрологии считается, что самый гениальный знак Зодиака – Водолей. И именно его ум помогает ему добиться успеха по жизни. А еще им везет с получением полезной информации.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака среди женщин, по которым "сохнут" бывшие. Мужчины не могут забыть этих женщин даже после расставания.

Также были названы наихудшие мужья по знаку Зодиака. В этот антирейтинг попали три знака Зодиака.

Автор: Диана Беловодская