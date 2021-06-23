Лучше остерегайтесь реакции этих знаков Зодиака.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут неоднозначно отреагировать на новость о вашем расставании.

Телец

Они большие собственники, поэтому им достаточно сложно отпускать партнера, так сказать, в свободное плаванье. Кроме того, они из тех, кто будет стоять перед бывшим с ножом за спиной.

Близнецы

Близнецы могут отомстить вам, если вы заденете их чувства. Не стоит обижать их, чтобы потом не оказаться в плену ненависти.

Рак

Расставание для Раков может быть очень болезненным. Мстить он вряд ли будет, но вот горькие слезы в подушку лить будет еще долго.

Лев

Для Львов партнер - это ничтожный человек, которого они вырвали из повседневности и позволили ему сиять рядом с ним. Поэтому этим людям не понять, как вы после всего этого могли их бросить.

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Весы

Эти высокомерные люди даже после расставания сделают все для того, чтобы именно вы чувствовали себя виноватыми.

Скорпион

Скорпионы после расставания тихие, вдумчивые и очень скрытные. Поэтому вы не всегда сможете понять, что у них на уме.

Рыбы

Рыбы сделают все, чтобы доказать вам, что вы худший человек на этой планете.

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Автор: Диана Могилевич